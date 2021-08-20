Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 14:49
14:47
Политика
Телефонный звонок прервал встречу Меркель и Путина в Кремле
14:43
Происшествия
СК изучает версию о серийном маньяке в деле об убийстве девочки в Тюмени
14:43
Экономика
«Лукойл» запустит новый сырьевой комплекс на Пермском НПЗ в 2026 году
14:43
Армия
ВСУ обстреляли три населенных пункта ДНР из гранатометов
14:40
Политика
Лукашенко констатировал стабилизацию обстановки в Белоруссии
14:37
Политика
Александр Рар: Меркель реально понимает, что Крым никогда не вернется к Украине
14:34
Политика
Канцлер Германии начала встречу с Путиным приветствием на русском языке
14:32
Общество
Заслон лжи и фейкам: Клинцевич объяснил сверхзадачу фильма «Солнцепек» о войне в Донбассе
14:29
Шоу-бизнес
Вдовец Легкоступовой выдвинул детям певицы условие для примирения
14:28
Происшествия
Умер мужчина, лишившийся ног после наезда трамвая в Ульяновске
Все новости

Школьница попала в реанимацию после первого знакомства с вейпом в Калининграде
Происшествия
Школьница попала в реанимацию после первого знакомства с вейпом в Калининграде
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Калининград, 20 августа. В Калининграде 13-летняя девочка попала в больницу после курения электронных сигарет. Как стало известно ФАН, ребенка срочно госпитализировали в реанимацию.

В ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда 19 августа около 23:00 от медиков поступила телефонограмма. В ней указывалось, что в детскую областную больницу в реанимационное отделение поступила 13-летняя девочка с диагнозом: токсическое отравление неуточненным веществом.

По данному факту блюстители закона организовали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Для выяснения обстоятельств случившегося стражи порядка выдвинулись к дому на улице Согласия, где проживает пострадавшая.

«Мы выяснили, что школьница около 19:00 решила попробовать в первый раз покурить вейп. Кроме этого, она захотела испытать на себе действие табачных стиков. Через несколько минут ей стало очень плохо. Она находилась практически в бессознательном состоянии, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Вообще вейп — это беда для подростков. Они не понимают, что курение электронных сигарет пагубно влияет на организм, тем более молодой».

Семья пострадавшей на хорошем счету. Они не стоят на профилактических учетах в социальных службах и полиции. Однако теперь родителей девочки скорее всего полицейские возьмут на заметку.

На данный момент подростку уже ничего не угрожает. Она пообещала родственникам не повторять своей ошибки.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Школьница попала в реанимацию после первого знакомства с вейпом в Калининграде
дети калининград вейп реанимация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru