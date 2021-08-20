Школьница попала в реанимацию после первого знакомства с вейпом в Калининграде

Калининград, 20 августа. В Калининграде 13-летняя девочка попала в больницу после курения электронных сигарет. Как стало известно ФАН, ребенка срочно госпитализировали в реанимацию.

В ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда 19 августа около 23:00 от медиков поступила телефонограмма. В ней указывалось, что в детскую областную больницу в реанимационное отделение поступила 13-летняя девочка с диагнозом: токсическое отравление неуточненным веществом.

По данному факту блюстители закона организовали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Для выяснения обстоятельств случившегося стражи порядка выдвинулись к дому на улице Согласия, где проживает пострадавшая.

«Мы выяснили, что школьница около 19:00 решила попробовать в первый раз покурить вейп. Кроме этого, она захотела испытать на себе действие табачных стиков. Через несколько минут ей стало очень плохо. Она находилась практически в бессознательном состоянии, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Вообще вейп — это беда для подростков. Они не понимают, что курение электронных сигарет пагубно влияет на организм, тем более молодой».

Семья пострадавшей на хорошем счету. Они не стоят на профилактических учетах в социальных службах и полиции. Однако теперь родителей девочки скорее всего полицейские возьмут на заметку.

На данный момент подростку уже ничего не угрожает. Она пообещала родственникам не повторять своей ошибки.