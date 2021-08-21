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Насквозь пробитый отбойником житель Ульяновска выжил благодаря мастерству медиков
Общество
Насквозь пробитый отбойником житель Ульяновска выжил благодаря мастерству медиков
pixabay.com  / 

Ульяновск, 21 августа. Сложнейшую операцию по извлечению крупного инородного предмета провели врачи Ульяновского областного клинического центра имени Е. М. Чучкалова. Медикам предстояло отделить от пациента 70-сантиметровый дорожный отбойник, насквозь пронзивший тело ульяновца в результате ДТП.

Уточняется, что изначально мужчина был полностью нанизан на металлическую конструкцию, однако при помощи специнструмента сотрудники МЧС обрезали часть отбойника, а после — доставили пострадавшего в больницу. При первичном осмотре врачи диагностировали у мужчины множественные травмы костей, внутренних органов и мышц.

«В теле пациента находился инородный предмет размером около 70 сантиметров. Мультидисциплинарная бригада из восьми специалистов провела экстренную операцию по его удалению, а также реконструкции сосудов. Пациенту выполнили хирургическую обработку раны, сшивание мышц, дренирование послеоперационной раны. Операция длилась около полутора часов», — цитирует заведующего отделением нейрохирургии центра Михаила Соколова пресс-служба регионального минздрава.

В настоящее время пациент идет на поправку. Благодаря оперативному вмешательству врачей все жизненно важные органы организма пострадавшего продолжили функционировать. 

Ранее ФАН сообщал, что в Ульяновске под колеса трамвая угодил пожилой мужчина. Многотонная машина лишила ульяновца обеих ног. Пешеход был госпитализирован, но позже скончался в больнице

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