Насквозь пробитый отбойником житель Ульяновска выжил благодаря мастерству медиков

Ульяновск, 21 августа. Сложнейшую операцию по извлечению крупного инородного предмета провели врачи Ульяновского областного клинического центра имени Е. М. Чучкалова. Медикам предстояло отделить от пациента 70-сантиметровый дорожный отбойник, насквозь пронзивший тело ульяновца в результате ДТП.

Уточняется, что изначально мужчина был полностью нанизан на металлическую конструкцию, однако при помощи специнструмента сотрудники МЧС обрезали часть отбойника, а после — доставили пострадавшего в больницу. При первичном осмотре врачи диагностировали у мужчины множественные травмы костей, внутренних органов и мышц.

«В теле пациента находился инородный предмет размером около 70 сантиметров. Мультидисциплинарная бригада из восьми специалистов провела экстренную операцию по его удалению, а также реконструкции сосудов. Пациенту выполнили хирургическую обработку раны, сшивание мышц, дренирование послеоперационной раны. Операция длилась около полутора часов», — цитирует заведующего отделением нейрохирургии центра Михаила Соколова пресс-служба регионального минздрава.

В настоящее время пациент идет на поправку. Благодаря оперативному вмешательству врачей все жизненно важные органы организма пострадавшего продолжили функционировать.

Ранее ФАН сообщал, что в Ульяновске под колеса трамвая угодил пожилой мужчина. Многотонная машина лишила ульяновца обеих ног. Пешеход был госпитализирован, но позже скончался в больнице.