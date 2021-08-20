Житель Всеволожского района нашел на участке человеческие останки

Санкт-Петербург, 20 августа. Человеческие кости найдены на дачном участке во Всеволожске. Останки откопал местный житель во время земляных работ.

Инцидент произошел в поселке Кискелево Ленинградской области. Мужчина перекапывал землю на своем загородном участке и обнаружил там человеческие кости, завернутые в ткань, сообщает РЕН ТВ.

Он сообщил о страшной находке в правоохранительные органы. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и назначили экспертизу, которая установит пол и давность гибели. По факту происшествия идет проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

ФАН сообщал, что археологи обнаружили останки первых пермяков.