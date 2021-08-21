Онлайн-сервис для координации пожарных-добровольцев заработал в Марий Эл

Йошкар-Ола, 21 августа. Значительное увеличение площади лесных пожаров на территории Марий Эл вынудил региональный МЧС обратиться за помощью к добровольцам. Посодействовать огнеборцам вызвался и местный IT-разработчик Сергей Якунин, который автоматизировал систему записи и координирования волонтеров.

Как сообщил ФАН программист из Йошкар-Олы, виртуальный помощник был создан им буквально за одну ночь. С его помощью любой доброволец может узнать о месте и дате сбора, а также получить необходимые указания, не совершая ни единого звонка в МЧС.

«Необходимо указать только свой номер телефона. Система автоматически создает базу записавшихся, и при возникновении необходимости привлечения добровольцев чат-бот в автоматическом режиме пришлет сообщение о дате и месте сбора, а также скинет карту с пометками. Огнеборцам необходимо только подтвердить свое участие», — поделился с агентством собеседник.

Сейчас ассистент работает лишь на платформе популярного мессенджера Telegram. В дальнейшем такие же онлайн-сервисы появятся во всех соцсетях.

Напомним, что чат-боты для регистрации волонтеров — не первый совместный проект Сергея Якунина и региональных властей. Ранее специалистом в области IT были созданы и апробированы сервисы по записи к врачу, а также первая в России онлайн-школа для беременных.