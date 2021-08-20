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Умер мужчина, лишившийся ног после наезда трамвая в Ульяновске
Происшествия
Умер мужчина, лишившийся ног после наезда трамвая в Ульяновске
Невские Новости  /  Алексей Борисов

Ульяновск, 20 августа. В минувший четверг под колеса трамвая на окраине Ульяновска попал 59-летний мужчина. Многотонная машина нанесла горожанину страшные увечья, лишив его обеих ног. Пострадавший был госпитализирован, но позже скончался в больнице.

По данным региональной Госавтоинспекции, медики упорно боролись за жизнь ульяновца, однако из-за обильных кровотечений спасти его так и не удалось. Напомним, что трагедия произошла в 8:24 на Московском шоссе. В момент наезда трамвая погибший косил траву. За рулем техники находилась 49-летняя женщина. Установлено, что она была трезва. Для выяснения причин ДТП организована проверка.

Ранее ФАН сообщал об аварии на железнодорожном переезде под Волгоградом, где произошло столкновение грузового поезда и иномарки. Водителя легкового автомобиля с многочисленными травмами доставили в медучреждение.

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