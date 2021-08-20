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Разработчики «КовиВака» ведут переговоры по одобрению вакцины в Азии и США

  /   Обновлено: 20 августа 2021 13:54
Общество
Разработчики «КовиВака» ведут переговоры по одобрению вакцины в Азии и США
kovivak.ru  /  КовиВак вакцина от коронавируса им центра Чумакова.

Москва, 20 августа. Сотрудники Центра им. Чумакова начали переговоры с коллегами из Азии и США по вопросу одобрения вакцины от коронавируса «КовиВак» на территории этих стран.

Производители препарата намерены получить разрешение на применение своей вакцины для иностранных граждан. Переговоры об одобрении «КовиВака» в Азии и США уже идут, однако никакие договоренности пока не достигнуты, уточнил директор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов.

Вакцинация снижает риск тяжелого течения коронавируса в пять раз, заявили ученые из Санкт-Петербурга. Кроме того, прививки от заболевания препятствуют образованию новых мутаций SARS-CoV-2.

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вакцина Центр Чумакова ковивак
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