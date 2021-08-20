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Банк России опубликовал официальные курсы иностранных валют на 21 августа
Экономика
Банк России опубликовал официальные курсы иностранных валют на 21 августа
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 20 августа. Стоимость европейской и американской валюты выросла по отношению к рублю. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка РФ.

Национальная валюта США поднялась на 21,37 копейки и закрепилась на уровне 74,36 рубля за доллар. Курс евро прибавил в цене 24,96 копейки и составил 86,86 рубля за единицу.

При этом на старте торгов Московской биржи курс доллара составил 74,2 рубля, оставшись неизменным относительно уровня закрытия прошлой сессии. Евро в то же время прибавил 9,75 копейки и достиг 86,7 рубля.

Ключевыми факторами риска в настоящее время для рубля являются непредсказуемая политическая ситуация и сворачивание программы «количественного смягчения» ФРС США. Такую точку зрения ранее озвучил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

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