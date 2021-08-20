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Как наказывать русофобов за пределами РФ: не пускать, штрафовать или отправлять в тюрьму
Общество
Как наказывать русофобов за пределами РФ: не пускать, штрафовать или отправлять в тюрьму
slovodel.com  / 

Партия «Единая Россия» подготовила законопроект, закрывающий въезд в страну лицам, позволяющим себе русофобские выходки. Как пишет один из авторов инициативы, заместитель секретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн:

«Мы предлагаем запретить въезд в Россию иностранцам и лицам без гражданства, которые возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку; оскорбляют память защитников Отечества; распространяют заведомо ложные сведения о деятельности СССР».

Как нужно наказывать русофобов за пределами страны?

Как защитить русских людей от нападок националистов на Украине, в Казахстане или Киргизии?

Готова ли Москва перенять опыт Вашингтона в части ареста русофобов в любой стране мира с последующей экстрадицией их в Россию для проведения публичного суда?

Об этом в эфире медиацентра «Патриот» расскажет Евгений Федоров, депутат Государственной думы РФ, член центрального политсовета «Единой России», участник войны в Афганистане, координатор политического объединения «Национально-освободительное движение».

Эфир состоится в пятницу, 20 августа, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp

+7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55

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