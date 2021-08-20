Как наказывать русофобов за пределами РФ: не пускать, штрафовать или отправлять в тюрьму

Партия «Единая Россия» подготовила законопроект, закрывающий въезд в страну лицам, позволяющим себе русофобские выходки. Как пишет один из авторов инициативы, заместитель секретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн:
«Мы предлагаем запретить въезд в Россию иностранцам и лицам без гражданства, которые возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку; оскорбляют память защитников Отечества; распространяют заведомо ложные сведения о деятельности СССР».
Как нужно наказывать русофобов за пределами страны?
Как защитить русских людей от нападок националистов на Украине, в Казахстане или Киргизии?
Готова ли Москва перенять опыт Вашингтона в части ареста русофобов в любой стране мира с последующей экстрадицией их в Россию для проведения публичного суда?
Об этом в эфире медиацентра «Патриот» расскажет Евгений Федоров, депутат Государственной думы РФ, член центрального политсовета «Единой России», участник войны в Афганистане, координатор политического объединения «Национально-освободительное движение».
Эфир состоится в пятницу, 20 августа, в 14:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp
+7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Прямой эфир пройдет здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.
Контакты пресс-центра «Патриот»:
197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru
Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94
Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55