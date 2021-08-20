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Сорвавшаяся с маяка Анива туристка повредила голову и потеряла память
Происшествия
Сорвавшаяся с маяка Анива туристка повредила голову и потеряла память
wikipedia.org  /  Lupus-sapiens / CC0

Южно-Сахалинск, 20 августа. Туристка из Тверской области сорвалась с камней возле маяка Анива и получила серьезную травму головы. Инцидент произошел в Сахалинской области.

После падения девушки члены туристической группы бросились к ней на помощь. Очевидцы отметили, что пострадавшая лежала с открытыми глазами и не реагировала на звуки, слова и прикосновения. Спустя некоторое время девушка пришла в себя, но не понимала, как она здесь оказалась. Туристка смогла только назвать свое имя.

Связь с берегом на месте происшествия отсутствует, поэтому было принято решение везти пострадавшую на лодке до ближайшего медицинского пункта. Там пациентку осмотрели травматологи и направили в областную клиническую больницу на консультацию к нейрохирургу.

На днях 16-летняя школьница с Алтая сломала позвоночник при падении параплана в Крыму.

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сахалин падение туристка маяк
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