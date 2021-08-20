Пять продуктов на завтрак могут помешать похудению

Москва, 20 августа. Желающие похудеть люди должны уделять особое внимание завтраку, однако с некоторых продуктов день лучше не начинать, предупредили диетологи.

Мюсли практически всегда содержат определенное количество сахара. Специалисты советуют выбирать продукт с маркировкой, которая подтверждает отсутствие подсластителей. Многие считают, что прием в пищу фруктов сможет обезопасить от набора лишних калорий. Но уже через два часа после такого завтра человек снова захочет есть. Поэтому специалисты советуют употреблять с утра пищу с высоким содержанием белка.

Йогурт считается источником кальция и пробиотиков, но все эти плюсы сходят на нет, если продукт содержит сахар и ароматизаторы. Для похудения следует выбирать натуральный йогурт с высоким содержанием белка. Фруктовый сок также не принесет пользы в борьбе с лишним весом из-за большого количества сахара. Некоторые предпочитают употреблять на завтрак только кофе. Делать этого не стоит, так как в ближайшее время захочется съесть что-нибудь калорийное.

Укрепить здоровье поможет регулярное употребление с утра гречневой каши. Крупа снижает риск развития рака, тромбоза, заболеваний сердца и проблем с ЖКТ.