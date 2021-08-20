Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 14:48
14:47
Политика
Телефонный звонок Меркель прервал встречу канцлера ФРГ с Путиным
14:43
Происшествия
СК изучает версию о серийном маньяке в деле об убийстве девочки в Тюмени
14:43
Экономика
«Лукойл» запустит новый сырьевой комплекс на Пермском НПЗ в 2026 году
14:43
Армия
ВСУ обстреляли три населенных пункта ДНР из гранатометов
14:40
Политика
Лукашенко констатировал стабилизацию обстановки в Белоруссии
14:37
Политика
Александр Рар: Меркель реально понимает, что Крым никогда не вернется к Украине
14:34
Политика
Канцлер Германии начала встречу с Путиным приветствием на русском языке
14:32
Общество
Заслон лжи и фейкам: Клинцевич объяснил сверхзадачу фильма «Солнцепек» о войне в Донбассе
14:29
Шоу-бизнес
Вдовец Легкоступовой выдвинул детям певицы условие для примирения
14:28
Происшествия
Умер мужчина, лишившийся ног после наезда трамвая в Ульяновске
Все новости

Пять продуктов на завтрак могут помешать похудению
Общество
Пять продуктов на завтрак могут помешать похудению
pixabay.com

Москва, 20 августа. Желающие похудеть люди должны уделять особое внимание завтраку, однако с некоторых продуктов день лучше не начинать, предупредили диетологи.

Мюсли практически всегда содержат определенное количество сахара. Специалисты советуют выбирать продукт с маркировкой, которая подтверждает отсутствие подсластителей. Многие считают, что прием в пищу фруктов сможет обезопасить от набора лишних калорий. Но уже через два часа после такого завтра человек снова захочет есть. Поэтому специалисты советуют употреблять с утра пищу с высоким содержанием белка.

Йогурт считается источником кальция и пробиотиков, но все эти плюсы сходят на нет, если продукт содержит сахар и ароматизаторы. Для похудения следует выбирать натуральный йогурт с высоким содержанием белка. Фруктовый сок также не принесет пользы в борьбе с лишним весом из-за большого количества сахара. Некоторые предпочитают употреблять на завтрак только кофе. Делать этого не стоит, так как в ближайшее время захочется съесть что-нибудь калорийное.

Укрепить здоровье поможет регулярное употребление с утра гречневой каши. Крупа снижает риск развития рака, тромбоза, заболеваний сердца и проблем с ЖКТ.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пять продуктов на завтрак могут помешать похудению
продукты похудение завтрак
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru