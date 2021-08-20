Супружеская пара сатанистов привела следователей к месту убийства в Ленобласти

Санкт-Петербург, 20 августа. Сатанисты из Ленинградской области привели правоохранителей в место расправы над жертвой ритуала и назвали мотив убийства.

Следственный комитет РФ опубликовал видео, на кадрах которого задержанная ранее последовательница сатанинского культа показывает место проведения ритуала, в ходе которого погиб человек.

«Смысл был — воззвание к темным силам», — сказала преступница на вопрос следователя о смысле убийства.

Напомним, ранее в Ленобласти были обнаружены человеческие останки. Чуть позже правоохранители задержали супругов-сатанистов. Им предъявлено обвинение в ритуальном убийстве. Согласно данным следствия, задержанные скооперировались с другими такими же адептами, нашли мужчину для жертвоприношения и заманили его в лес, после чего избили и зарезали.