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Реакция Зеленского на вопрос о «Северном потоке — 2» удивила американского журналиста

  /   Обновлено: 20 августа 2021 13:35
Политика
Реакция Зеленского на вопрос о «Северном потоке — 2» удивила американского журналиста
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 20 августа. Президент Украины Владимир Зеленский не смог ответить на вопрос американского журналиста о газопроводе «Северный поток — 2». Он вызвал неожиданную реакцию лидера страны.

США и ФРГ заключили соглашение по «СП-2». Однако украинский президент не верит в выполнение обещаний Западом. Он сомневается, что пункты договора будут соблюдены.

В ходе беседы американский журналист задал вопрос об отношении Зеленского к этому соглашению. Реакция главы государства удивила представителя СМИ. Президент Украины пожал плечами и улыбнулся, рассказали в издании.

Владимир Зеленский отметил, что обратиться к лидеру Соединенных Штатов Джо Байдену с просьбой вмешаться в ситуацию по «Северному потоку — 2». Более подробных комментариев по своему запросу собеседник не дал.

Ранее стало известно, что встреча глав Украины и США пройдет 31 августа. Изначально переговоры были запланированы на день раньше. Однако саммит перенесли, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Ожидается, что стороны затронут вопрос безопасности и обсудят Донбасс.

Зеленский не намерен ограничиться беседой с американским коллегой. Предполагается, что 28 — 29 августа он поедет в Чикаго. Там президент отметит День независимости с украинской диаспорой.

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