Украина приступила к созданию коалиции по «нейтрализации» «Северного потока — 2»

Киев, 20 августа. Правительство Украины начало работу над созданием группы для борьбы с запуском газопровода «Северный поток — 2».

Соответствующее сообщение распространило издание РБК-Украина со ссылкой на переписку премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы офиса президента Андрея Ермака. По имеющимся данным, ряд членов украинского правительства будут разрабатывать предложения по «нейтрализации» угроз, связанных с вводом в эксплуатацию газопровода.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал соглашение Запада по «Северному потоку — 2». По его словам, ему абсолютно понятно, чем закончится эта ситуация.