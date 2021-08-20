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Украина приступила к созданию коалиции по «нейтрализации» «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 20 августа 2021 13:41
Политика
Украина приступила к созданию коалиции по «нейтрализации» «Северного потока — 2»
Global Look Press  /  Jens Büttner/ZB

Киев, 20 августа. Правительство Украины начало работу над созданием группы для борьбы с запуском газопровода «Северный поток — 2».

Соответствующее сообщение распространило издание РБК-Украина со ссылкой на переписку премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы офиса президента Андрея Ермака. По имеющимся данным, ряд членов украинского правительства будут разрабатывать предложения по «нейтрализации» угроз, связанных с вводом в эксплуатацию газопровода.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал соглашение Запада по «Северному потоку — 2». По его словам, ему абсолютно понятно, чем закончится эта ситуация.

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украина газопровод сп-2
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