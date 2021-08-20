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В Кремле раскрыли детали встречи Путина и Меркель

  /   Обновлено: 20 августа 2021 13:40
Политика
В Кремле раскрыли детали встречи Путина и Меркель
pixabay.com

Москва, 20 августа. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель не планируют подписывать документы по итогам встречи, сообщили в Кремле.

Российский лидер встретится с немецким канцлером в Москве 20 августа. Путин и Меркель обсудят развитие двустороннего сотрудничества и актуальную международную повестку.

«Формат визита не предполагает подписания документов», — указано в заявлении Кремля.

Ранее сообщалось, что британцы увидели угрозу для Киева во встрече Меркель с Путиным. Пользователи Сети предрекли раздел Украины.

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