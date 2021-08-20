Ольга Бузова озвучила главное последствие мужских измен для женщин

Москва, 20 августа. Популярная певица Ольга Бузова отчитала гостя своего шоу за регулярные измены своей партнерше. Она объяснила, чем чревато предательство в отношениях.

Знаменитость негативно относится к изменам и не скрывает этого. Она считает грязным делом, когда одна из половинок «ходит налево». По мнению артистки, главное последствие неверности со стороны мужчин — это нервное состояние женщины, из-за которого появляются разные болезни, пишут «Дни.ру».

«Когда мужчина изменяет, он, как минимум, забирает кусочек самооценки. Женщина в этот момент думает: «Я что, ему что-то недодаю?» Здоровье, между прочим, забираете, ведь сколько примеров, когда женщина страдает оттого, что муж ей изменяет, а потом заболевает разными недугами», — сказала 35-летняя певица в авторском шоу для «Яндекс. Музыки».

Певица призналась, что никогда не будет жить с мужчиной, который ей изменяет. Звезда, говоря о чужих отношениях, добавила, что не приемлет предательство как со стороны мужчин, так и со стороны женщин. Она с сожалением отметила, что представительницы прекрасного пола тоже бывают гулящими.

Ольга Бузова в начале года вновь потерпела крах в личной жизни. Звезда рассталась с блогером Давидом Манукяном, известным как Дава. Артистка рассказала о напряженных отношениях со спутником, но не раскрыла истинную причину разрыва.