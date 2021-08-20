Москва, 20 августа. Москва вовремя пресекла планы властей США, которые они начали осуществлять в 1921 году параллельно с официальной правительственной помощью голодающим в Советской России.

Вашингтон тогда развернул подрывные действия и шпионаж против РСФСР, используя военные средства, рассказал РИА Новости историк отечественных спецслужб Владимир Макаров. По его словам, такие действия создавали серьезную угрозу безопасности страны и грозили «цветной революцией».

Правительства и народы многих стран пришли на помощь РСФСР летом 1921 года, когда сильная засуха оставила миллионы советских людей на грани голодной смерти. К ним подключилась и Американская администрация помощи (АРА) под руководством министра торговли США.

Историк отметил, что «гуманитарная» деятельность АРА мало соответствовала статусу филантропической организации. По словам Макарова, ее сотрудники активно участвовали во внутри- и внешнеполитических процессах государств, которым они помогали. Однако параграф 25 соглашения правительства РСФСР и АРА предусматривал отказ от всевозможного вмешательства в жизнь Советской России. В результате полуторагодичного наблюдения за работой сотрудниками американской организации, советские службы установили, то АРА вела определенную политическую работу, направленную против власти РСФСР.

«Полковник , уполномоченный АРА в России, был одно время верховным комиссаром на Кавказе. Он отличался тогда непримиримостью к Советской России, возбуждая против нее Грузию, Азербайджан, Армению. Распространял в прессе небылицы о большевиках», — рассказал Макаров.

Ранее экс-советник Управления президента РФ по внутренней политике Олег Матвейчев заявил, что Грузия фактически является «шестеркой» США среди постсоветских стран. Однако большинство простых грузин — приверженцы традиционных ценностей и не слушают всего, что навязывает им Запад.