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Шерифа в США призвали уйти в отставку за «голодные игры» в тюрьме
Весь мир
Шерифа в США призвали уйти в отставку за «голодные игры» в тюрьме
Prt Scr twitter.com  /  @sliccardo

Санта-Клара, 20 августа. Мэр города Сан-Хосе в штате Калифорния Сэм Ликкардо призвал к отставке шерифа округа Санта-Клара Лори Смит из-за многочисленных случаев жесткого обращения и коррупции в местной тюрьме. Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

По словам мэра, за 23 года пребывания у власти в адрес Смит накопилось множество обвинений в нарушении полномочий. Среди них сообщения о неоднократном избиении заключенных и сокрытии подобных фактов, скандал со сбором средств, а также взяточничество и другие инциденты.

«Как бывший прокурор, я верю в необходимость заключения в тюрьму для обеспечения безопасности. Но в любом гражданском обществе безопасность самих заключенных также должна быть защищена, и они не должны быть осуждены на какое-то антиутопическое пребывание в «Голодных играх», — сказал Ликкардо.

Заявление мэра было сделано через несколько дней после того, как два члена наблюдательного совета округа Санта-Клара призвали провести расследование в отношении Смит после травм и смертей нескольких заключенных в тюрьмах.

Шерифа в США призвали уйти в отставку за «голодные игры» в тюрьме
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Один из самых вопиющих случаев произошел в 2018 году, когда психически больной Эндрю Хоган после поездки в тюремном фургоне получил множественные травмы, вследствие чего стал инвалидом. По данным местных СМИ, у мужчины было очередное обострение, и ему не оказали помощь ни полицейские, ни тюремный персонал. Также стало известно, что шериф округа ввела практику выключать нательные видеокамеры во время задержания определенных подозреваемых.

«Независимо от того, что лучше всего объясняет неудачи шерифа Смит — коррупция или некомпетентность, одного достаточно, чтобы заставить ее уйти в отставку», — подытожил Ликкардо.

В России подобными случаями полицейского насилия занимается Фонд борьбы с репрессиями, созданный при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина. Одним из последних инцидентов, над которым работают правозащитники, стала гибель 19-летнего афроамериканца Лоренцо Андерсона во время митинга в Вашингтоне. Его родители утверждают, что социальные службы и полицейские знали, что юноша был при смерти, и не смогли оказать ему своевременную помощь — из-за этого он и скончался.

Сотрудники организации изучили обстоятельства смерти Андерсона и обратилась за разъяснениями к президенту США Джозефу Байдену и генеральному прокурору Меррику Гарланду. Правозащитники считают важным бороться с полицейским насилием и при необходимости планируют оказать правовую и информационную помощь семье афроамериканца.

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сша калифорния насилие в США фонд борьбы с репрессиями
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