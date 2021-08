Шерифа в США призвали уйти в отставку за «голодные игры» в тюрьме

Санта-Клара, 20 августа. Мэр города Сан-Хосе в штате Калифорния Сэм Ликкардо призвал к отставке шерифа округа Санта-Клара Лори Смит из-за многочисленных случаев жесткого обращения и коррупции в местной тюрьме. Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

