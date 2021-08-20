Заслон лжи и фейкам: Клинцевич объяснил сверхзадачу фильма «Солнцепек» о войне в Донбассе

Фильм «Солнцепек», посвященный драматичным событиям в Донбассе весной 2014 года, станет темой обсуждения в рамках пресс-клуба «Петербургский уикенд», который пройдет в субботу, 21 августа, на площадке медиацентра «Патриот».

В преддверии этого мероприятия один из участников пресс-клуба — российский политик, бессменный руководитель Союза воинов-афганцев Франц Клинцевич отметил, что, чем дальше от нас события весны 2014 года, тем важнее говорить о них, чтобы люди помнили, какой ценой жители Донбасса отстояли свою независимость.

«Время идет, молодежь растет, нам очень важно, чтобы они получали достоверную правдивую информацию о происходящем. В том числе важно, чтобы молодые люди узнали правду о страшных событиях в Донбассе, о которых рассказано в фильме, — отметил Клинцевич в беседе с корреспондентом ФАН. — Но не надо забывать, что мы живем в XXI веке, со всеми его техническими возможностями. Мы знаем, как стремительно сегодня распространяется ложь. На это работает целая индустрия. Блогеры, продуцирующие и распространяющие фейки, стали представителями чуть ли не самой востребованной профессии».

Кадр из фильма «Солнцепек» /

По мнению политика, есть силы, которые заказывают и оплачивают распространение лживых сведений, в том числе с русофобским душком.

«Мы знаем, что определенные силы нанимают людей, которые запускают в наше общество ложные идеологемы, не соответствующие ни исторической правде, ни нашим национальным ценностям. Поэтому тот факт, что сегодня честные журналисты и кинематографисты стараются донести до людей правдивую достоверную информацию, откровенно рассказывают в своих произведениях об очень важных порой страшных вещах, имеет огромное значение. Я всецело за такой подход. Поставить заслон лжи и фейкам — это и есть сверхзадача таких фильмов, как «Солнцепек». Так что его создатели — молодцы», — подчеркнул Франц Клинцевич.

Фильм «Солнцепек» основан на реальных событиях, которые происходили в Луганске весной 2014 года. Как рассказал ФАН живший в то время в Донецке историк и журналист Андрей Барановский, хотя фильм очень страшный, но реальность была еще страшнее.

Режиссеры картины Михаил Вассербаум и Максим Бриус. В фильме снимались: народный артист РФ Владимир Ильин, артисты Александр Бухаров, Марина Денисова, Глеб Борисов, Максим Дахненко, Алексей Кравченко, Светлана Терентьева, Сергей Гарусов. В российский прокат «Солнцепек» вышел 12 августа, на канале НТВ состоялась его телевизионная премьера.