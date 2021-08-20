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Родная сестра Кристины Асмус подрабатывает ее дублершей в кино

  /   Обновлено: 20 августа 2021 13:08
Шоу-бизнес
Родная сестра Кристины Асмус подрабатывает ее дублершей в кино
instagram.com  /  @asmuskristina

Москва, 20 августа. Актриса Кристина Асмус похвасталась своей сестрой Кариной, которая в трудную минуту готова прийти ей на помощь. В этот раз она спасла звезду во время съемок фильма.

Асмус находится на Шри-Ланке, где проходят съемки комедийной картины «Булки». Вместе с актрисой на остров поехала ее родная сестра, которая планировала там отдохнуть с ребенком. Но планы неожиданно поменялись: звезда «Интернов» попросила родственницу стать ее дублершей.

Карина Асмус уже заменяла сестру в некоторых сценах фильма «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». Она выполняла опасные и сложные трюки, поскольку имеет большой опыт в этом (она мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике). В этот раз Асмус-младшая не отказалась от подработки в качестве дублерши сестры.

«На одной из съемок я звоню Карине и говорю: «Слушай, тут эпизод непростой решили на мопеде снять…». Карина (через микропаузу): «Выезжаю! Мне только от пляжа до машины пара минут добежать». И уже через 10 минут она репетировала эту сцену», — написала Кристина Асмус на своей странице в Instagram.

Поклонники пришли в восторг от отзывчивости сестры Асмус, которая спешит на помощь по одному звонку. Они также отметили, что сестры очень похожи.

Кристина Асмус совмещает работу и в театре, и в кино. Летом у актрисы появился новый проект — сериал «Люся». Вместе с ней в картине Ивана Твердовского сыграет заслуженный артист России Данила Козловский.

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