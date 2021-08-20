ВОЗ предупредила об ухудшении гуманитарной ситуации в Афганистане

Кабул, 20 августа. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила дополнительное финансирование в размере 6,6 млн долларов из-за растущих потребностей на фоне гуманитарного кризиса в Афганистане.

Сообщается, что ситуация в южноазиатской стране усугубилась после того, как боевики движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) за короткое время установили контроль над всей территорией государства на фоне вывода иностранных войск.

«ВОЗ отмечает растущие потребности в области здравоохранения, поскольку гуманитарная ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться», — написала организация в Twitter.

Health needs rising as Afghanistan humanitarian situation worsens: WHO https://t.co/5OMkAZ1vUc pic.twitter.com/jsy6YZ8GQf — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) August 19, 2021

В результате боевых действий увеличился приток пациентов, которым нужна неотложная медицинская помощь при высокой квалификации врачей. В их числе — лица с диареей, истощением, венерическими заболеваниями и симптомами заражения коронавирусной инфекцией, которая на данный момент унес жизни более 7 тысяч афганских граждан, а общее число инфицированных превысило 152 тысячи. Помимо этого, организация указала на необходимость заботы о матерях с новорожденными детьми, особенно из перемещенных семей в Кабуле и других городах.

ВОЗ также призвала всех способствовать поставкам медицинских препаратов и оборудования в органы здравоохранения на территории Афганистана, чтобы восполнить образовавшийся дефицит.

На этом фоне ситуацию в Афганистане осложняет отказ Международного валютного фонда (МВФ) от финансовой помощи республики из-за «неопределенности статуса ее руководства». В частности, организация заморозила транш в размере 400 млн долларов, предназначавшихся этому государству, что негативно скажется на его экономике, зависящей от помощи извне. Как сообщается, к исходу пребывания войск НАТО бюджет страны пополнялся за счет иностранных вливаний на 80%.

With military retaliation against the #Taliban ruled out, the West is turning to financial reprisals



The US has frozen Afghanistan's central bank assets and global development aid is halted. ⁦@dwnews⁩ https://t.co/TE4u2LGLPq — Randa HABIB (@RandaHabib) August 20, 2021

От финансовой поддержки Кабулу отказались и США, заморозив при этом около 9,5 млрд долларов на счетах бывшего правительства. Впоследствии глава Центробанка Афганистана Аджмал Ахмади сообщил о том, что валютные запасы в стране были полностью истощены.

1 Организация запрещена на территории РФ.