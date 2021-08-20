Маргарин, мясо и еще три продукта оказались опасны для кишечника

Москва, 20 августа. Здоровье кишечника напрямую зависит от рациона. В эпоху фастфуда придерживаться здорового питания все сложнее. Однако кое-что для улучшения самочувствия все же можно сделать.

В первую очередь нужно исключить из меню маргарин и содержащие его продукты. Линолевая кислота провоцирует язвенные колиты. Она содержится во многих продуктах. Однако в маргарине линолевой кислоты слишком много. Медики не рекомендуют злоупотреблять этим продуктом.

К тому же следует отказаться от майонеза. Он не только способствует набору лишнего веса, но и негативно влияет на желудочно-кишечный тракт. Опасность для организма представляет только покупной майонез. Приготовленный самостоятельно продукт не способен навредить здоровью.

Опасность для кишечника также несут сладости, мясо и алкоголь. Чрезмерное употребление сахара приводит к разрушению внутренней микрофлоры кишечника. А увлечение продукцией из переработанного мяса может спровоцировать даже развитие рака.

Своевременная диагностика онкологических заболеваний увеличивает шансы на выздоровление. Например, рак поджелудочной железы можно определить по ряду признаков. Среди них тошнота, рвота, желтуха и потеря веса без причин.