«Этот день в истории». Что произошло 20 августа, праздники, факты, люди

Заядлые лодыри и хронические тунеядцы, неспешные бездельники и просто любители прокрастинации — сегодня ваш день! Радуйтесь, сегодня можно официальной немного расслабиться — ну, чуть больше, чем обычно. 20 августа в мире отмечается День лени — праздник, который зародился более 30 лет назад в Колумбии, и с тех пор отмечался в узких кругах по всему миру. Но для многих людей, кто понимает и признает, что лень — это большой недостаток, день «ничегонеделания» — стимул преодолеть в себе нежелание работать, а также обратить внимание на проблемы людей с синдромом хронической усталости и борьбу со стрессом.

Сегодня отмечают день рождения Чебурашки — одного из самых любимых советских персонажей. Ровно 55 лет назад вышла первая детская книга об этом добром лопоухом герое.

Кроме того, 20 августа 1897 года индийский врач и паразитолог сэр Рональд Росс впервые выявил, что именно москиты являются переносчиками малярии.