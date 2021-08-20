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В Сбербанке объяснили, как продать ипотечную квартиру
Экономика
В Сбербанке объяснили, как продать ипотечную квартиру
pixabay.com

Москва, 20 августа. Продать ипотечную квартиру реально, такие сделки не редкость, и существует несколько схем их реализации, заявил главный аналитик блока «Финансы» Сбербанка Михаил Матовников.

Порядка 3-5% ипотечных квартир продаются с использованием различных схем, через них проходит каждый 20-й заемщик, отметил эксперт на «Ипотечном марафоне». Проще всего продать квартиру без каких-либо финансовых обременений. Например, некоторые заемщики берут потребительский кредит и гасят задолженность перед банком.

«Самый типичный случай — это продать и не иметь вообще никаких ограничений, и не отпугивать покупателей квартиры, потому что она ипотечная», — отметил Матовников.

Существует и другая, более рискованная схема. Если у потенциального покупателя есть наличные деньги, а не ипотечный кредит, одна из распространенных схем — заключение предварительного договора купли-продажи. Покупатель дает аванс в сумме ипотечного кредита, который должен быть направлен на погашения долга.

При этом аналитики ЦБ РФ фиксируют замедление динамики льготного ипотечного кредитования в России до 2%. В рамках госпрограммы в июле было оформлено ипотечных займов на 54 млрд рублей, а месяцем ранее — 185 млрд рублей.

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