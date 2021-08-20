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Пенсионер избил ногами подростка на глазах очевидцев в Томске
Происшествия
Пенсионер избил ногами подростка на глазах очевидцев в Томске
pexels.com  /  it's me neosiam

Томск, 20 августа. Пожилой житель города набросился с кулаками на подростка, повалил его на землю посреди огорода, и начал бить ногами по лицу. Произошедшее засняли на камеры очевидцы.

На видео можно рассмотреть, как ребенок сопротивляется, кричит и пытается вырваться. Однако мужчина не отпускает его и продолжает наносить удары.

Местные жители сообщили, что мужчина агрессивен, также он опасен и весной избил пожилую женщину из-за неправильно припаркованного автомобиля. Пострадавшая получила сотрясение мозга и гематомы, уточнили горожане.

В Оренбурге избившим до смерти мужчину подросткам вынесли приговор, сообщило РИА 56.

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