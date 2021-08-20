В Пекине высмеяли попытки США напугать Россию и Китай палубными истребителями F-35C

Пекин, 20 августа. Истребители F-35C, размещенные на авианосце ВМС США USS Carl Vinson, не представляют угрозы для РФ и КНР. К такому выводу пришли эксперты китайского издания QQ-Tencent.

Ранее стало известно, что первая авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Carl Vinson впервые вышла на боевое дежурство с летательными аппаратами нового типа — палубными истребителями пятого поколения F-35C. Группа кораблей покинула залив Сан-Диего и направилась в Азиатско-Тихоокеанский регион для противостояния Китаю и России. В Пентагоне подчеркнули, что в рамках этой миссии авиация ВМС США впервые продемонстрирует за пределами страны новейшую модификацию основного боевого самолета.

Аналитики напомнили, что F-35C является третьей по счету версией истребителя, который оснащен специальным оборудованием для укороченного взлета и посадки. Эксперты назвали новый американский истребитель плохим и слабым, отметив, что он унаследовал практически все конструктивные недостатки семейства F-35. Хотя самолет и является истребителем-невидимкой, огромный авианосец не обладает такими характеристиками и выдает его потенциальное присутствие. Кроме того, F-35C имеет весьма ограниченную дальность действия.

Эксперты добавили, что эффективность американского истребителя вызывает серьезные сомнения, о чем свидетельствует недавний инцидент в Балтийском море. Так, 14 мая 2021 года ВВС Италии отправили из Эстонии два истребителя F-35A для перехвата российского транспортного самолета Ан-12 над Балтикой. Однако сопровождавший транспортник истребитель Су-30СМ отогнал хваленые американские истребители, которые не смогли ему противостоять на равных. Аналитики отметили, что плохие боевые качества F-35 очевидны, а авианосная версия истребителя даже хуже, чем основная.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что противокорабельные гиперзвуковые ракеты «Циркон», а также зенитные ракетные комплексы С-500 «Прометей» в скором времени встанут на боевое дежурство. При этом глава государства подчеркнул, что новые образцы российского вооружения представляют собой настоящий сплав передовых технологий и инноваций, передает RT.