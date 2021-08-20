Годовщина отравления Навального: от инцидента в Томске до экстремизма

С момента отравления Алексея Навального неизвестным веществом прошел один год. До сих пор государства, принявшие участие в расследовании инцидента, не смогли раскрыть всех его обстоятельств. По случаю годовщины одного из самых резонансных событий, связанных с осужденным оппозиционером, редакция ФАН вспоминает его ключевые моменты.

Заявление МИД

В пятницу, 20 августа, исполняется год с момента экстренной госпитализации основателя ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена). 18 августа по случаю годовщины отравления Навального МИД РФ сделал заявление, в котором обратил внимание на последствия, вызванные этим инцидентом. Отмечается, что отравление могло являться спланированной провокацией против России. Об этом свидетельствуют действия Германии и ее союзников, наблюдаемые в течение последних 12 месяцев.

«Власти ФРГ, безапелляционно заявив уже 2 сентября 2020 года во всеуслышание на высшем политическом уровне, что российское государство виновно в отравлении Навального «боевым отравляющим веществом», до сих пор так и не представили международной общественности никаких верифицируемых материальных или документальных доказательств своих беспардонных обвинений», — указали в МИД.

Из Томска в Берлин

Действительно, в «деле Навального» осталось много неразрешенных и спорных вопросов, в том числе на внешнеполитическом уровне. Для этого мы предлагаем вспомнить самые интересные моменты этой сложной истории, где команда основателя ФБК, а также лояльные к несистемной оппозиции страны Запада пытаются выставить Россию в качестве виновной стороны.

Навальный отправился в Новосибирск и Томск в рамках одного из проектов ФБК. При обратном перелете из Томска в Москву 20 августа оппозиционер почувствовал себя плохо. В самолете он потерял сознание. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, а Навального госпитализировали.

Вечером того же дня семья и личные врачи Навального решили перевезти его в другую клинику. Для этого из Берлина в Омск прибыл частный медицинский борт, а сам оппозиционер позже признался, что воздушное судно и врачи были оплачены его «близким другом» и меценатом Борисом Зиминым.

Первое время, пока Навальному ставили диагноз и лечили на территории РФ, его команда занималась дискредитацией системы здравоохранения, критиковала лечащих врачей, правительство, оскорбляла ведущих экспертов в сфере медицины и призывала международное сообщество оказать на страну политическое давление.

Резонансное журналистское расследование

Сентябрь 2020 года ознаменовался громким расследованием сетевого издания «Правда.ру», в котором утверждалось, что отравление Навального неизвестным веществом могло быть следствием конфликта с исполнительным директором ФБК Владимиром Ашурковым и другими партнерами.

Тогда журналисты пришли к выводу, что возможным отравителем оппозиционера могла быть глава отдела расследований фонда — живущая в Великобритании Мария Певчих. До этого времени какой-либо информации о соратнице Навального не было. Выяснилось, что именно она сопровождала оппозиционера в течение всей поездки по Сибири. Факт ее существования как сотрудницы в ФБК длительное время старались скрыть, ссылаясь на ее непубличность.

ИА «Народные новости» / Prt Scr

«Она не просто не отходила от него ни на шаг, но и жила с ним в гостинице. Она буквально проводила ночи в его номере. Мы все взрослые люди и понимаем, что значит, когда женщина проводит с мужчиной несколько ночей», — комментировал ситуацию осведомленный источник издания.

Появление фамилии Певчих в СМИ вызвало негативную реакцию со стороны ближайших соратников Навального. Несмотря на приведенные в материале аргументы, они отказались верить в возможную причастность женщины к инциденту с отравлением.

Отдельного внимания заслуживают «улики», обнаруженные в номере гостинцы, где ночевал Навальный перед инцидентом. На видеозаписи, опубликованной 17 сентября 2020 года, видно, как соратники основателя ФБК забирают из его номера бутылки. На одной из них в дальнейшем якобы найдут следы яда, который позже классифицируют как «Новичок».

Prt Scr instagram.com / @navalny

Позже один из создателей этого яда — Леонид Ринк — расскажет, что если бы речь шла о настоящем «Новичке», то отравление получила бы вся команда, а предпринятые ей меры предосторожности были бы бесполезны.

После сбора всех «улик» соратница Навального вместе с Георгием Албуровым на автомобиле отправилась с бутылками в Новосибирск. Оттуда уже они сели на рейс до Омска. Интересно, что в рамках проверки, проведенной МВД, удалось установить, что во время посадки в самолет ни у Певчих, ни у Албурова не было при себе каких-либо емкостей более 100 мл. Вывезенных из номера бутылок в личных вещах не оказалось. Лишь после прохождения всех проверок в «чистой зоне» аэропорта Певчих приобрела в торговом автомате новую бутылку, с которой прилетела в Омск, а после — в Берлин. Позже на этой емкости немецкие эксперты якобы обнаружат следы неизвестного токсичного вещества. Это натолкнуло СМИ на версию, что настоящие бутылки из номера Навального были уничтожены, уничтожены намеренно.

Международный скандал, реабилитация, уголовное дело

22 августа Навальный после разрешения консилиума российских врачей был отправлен частным самолетом в берлинскую клинику «Шарите». В полете его сопровождали супруга Юлия и все та же Певчих.

Когда оппозиционер пришел в сознание, канцлер Германии Ангела Меркель тайно нанесла ему частный визит. Подробности того диалога основатель ФБК так и не разгласил, однако сам факт мероприятия такого масштаба позволил предположить, что встреча носила политический характер.

На фоне инцидента на российскую власть посыпались новые обвинения — в якобы причастности к отравлению. При этом долгое время немецкая сторона отказывалась предоставлять результаты анализов оппозиционера, в связи с чем доподлинное выявление всех обстоятельств инцидента было невозможным. В экспертном сообществе также указывали, что результаты анализов оппозиционера могли сфальсифицировать.

В конце сентября Навальный завершил стационарное лечение в «Шарите», однако возвращаться в Москву не стал, объяснив такое решение необходимостью полной реабилитации после отравления. Вскоре это станет одной из причин, почему оппозиционеру в рамках дела «Ив Роше» заменят условный срок на реальный. Речь идет о систематических нарушениях в виде неявки на обязательную регистрацию в УФСИН.

В феврале 2021 года Навального приговорили к 2,5 года лишения свободы. Сейчас он отбывает срок в колонии во Владимирской области. Во время отсутствия оппозиционера была остановлена деятельность всех связанных с ним НКО. Это произошло в связи с нарушениями антиэкстремистского законодательства. Череда подобных событий перечеркнула все инициативы Навального, ведь, вернувшись в Россию после отравления, он рассчитывал на совершенно иной исход.

«Навальный начинает осознавать, как сильно он вляпался. Он рассчитывал совсем на другое, что выйдет очень много людей. Но мы видели, как все получилось. Конечно, для него это станет разочарованием, но вряд ли это его изменит», — прокомментировал ситуацию юрист Илья Ремесло.

Все перечисленные обстоятельства указывают, что в «деле Навального» осталось множество нераскрытых деталей. Против России были введены санкции, и давление на страну в связи с отравлением оппозиционера продолжается. В то же время можно констатировать, что попытки оказать деструктивное влияние на РФ сходят на нет — почти вся команда основателя ФБК покинула страну, тем самым дискредитировав себя в глазах сторонников, а риторика западных государств постепенно перетекает в русло взаимовыгодного сотрудничества.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.