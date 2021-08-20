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Ростех будет развивать авиационный туризм в Венесуэле

  /   Обновлено: 20 августа 2021 12:58
Весь мир
Ростех будет развивать авиационный туризм в Венесуэле
 /  Федеральное агентство новостей

Каракас, 20 августа. Дочерняя компания Ростеха «РТ-Проектные технологии» совместно с авиаперевозчиком Conviasa займется развитием цифровой туристической инфраструктуры для Венесуэлы. Проект планируют реализовать за три года.

Российская кампания разработает для Венесуэлы информационную систему, которая позволит выстраивать процесс распределения авиаперевозок, а также сделает бронирование доступным в режиме реального времени. Кроме того, будет запущена цифровая платформа, которая автоматизирует всю деятельность туроператоров. Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор компании «РТ-Проектные технологии» Сергей Ярош и директор авиаперевозчика Conviasa в России Жоан Мануэль Сотильо Берналь.

«Соглашение будет способствовать продвижению передовых российских НИОКР-интенсивных продуктов на латиноамериканском рынке. В тесном сотрудничестве с нашими венесуэльскими коллегами мы будем внедрять современные решения, эффект которых ощутят не только бизнесмены, но и потребители услуг. В частности, будет создана Национальная платформа цифрового туризма (НДТП). Это позволит объединить все туристические услуги по всей стране в одном месте», — рассказал Ярош.

Conviasa — крупнейший венесуэльский авиаперевозчик. компания обслуживает национальные направления, а также выполняет рейсы в Латинскую Америку и Россию.

Ростех будет развивать авиационный туризм в Венесуэле
Prt Scr twitter.com  / @LAConviasa

Энергетическая безопасность

В начале августа Ростех и венесуэльская электроэнергетическая корпорация Corpoelec подписали соглашение об обеспечении энергетической безопасности Венесуэлы. Российская компания поделится технологиями для укрепления электрической сети боливарианской страны, которая сильно пострадала в последние годы. Планируются также внедрение высокотехнологичной продукции, закупка оборудования, подготовка и профессиональная сертификация венесуэльских специалистов.

«Это обеспечит бесперебойное электроснабжение населенных пунктов, повысит качество жизни венесуэльских граждан и будет способствовать социально-экономическому развитию всех регионов страны», — говорится в заявлении Ростеха.

Россия-Венесуэла

Активное развитие торгово-экономического сотрудничества России и Венесуэлы началось в 2005 году с закупки партии автоматов Калашникова. В последующие годы Москва поставила Каракасу танки Т-72Б1В, реактивные системы залпового огня, бронетранспортеры БТР-80А, зенитные комплексы «Печора-2М», С-300, «Бук-М2ЭК» и другие типы оружия. В общей сложности были реализованы военные контракты на миллиарды долларов.

Ростех будет развивать авиационный туризм в Венесуэле
wikipedia.org  / mil.ru / CC BY 4.0

Между Россией и Венесуэлой идет активная торговля в области сельского хозяйства, в первую очередь касающаяся поставок зерна. Обсуждается возможность открытия совместных предприятий.

В 2010 году российские подрядчики принимали участие в проекте «Великая миссия жилья» в Венесуэле, который предусматривал не только строительство домов и создание инфраструктуры, но и организацию девяти совместных предприятий для производства стройматериалов.

До марта 2020 года в Венесуэле активно работали «Роснефть» и Газпромбанк. Они совместно в венесуэльской PDVSA реализовали проекты в области нефтедобычи. Однако корпорациям пришлось продать активы, благодаря чему они выполнили условия для снятия санкций США со своих дочерних компаний.

Ростех будет развивать авиационный туризм в Венесуэле
en.wikipedia.org  / 

В Боливарианской Республике также активно работает энергетическая компания ПАО «Интер РАО». В 2018 году она поставила 13 газотурбинных установок для венесуэльской PDVSA.

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