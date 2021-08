Ростех будет развивать авиационный туризм в Венесуэле

Каракас, 20 августа. Дочерняя компания Ростеха «РТ-Проектные технологии» совместно с авиаперевозчиком Conviasa займется развитием цифровой туристической инфраструктуры для Венесуэлы. Проект планируют реализовать за три года.

RT-Project Technologies, a subsidiary of the Rostec State Corporation, will start implementing digital solutions to manage air transportation and travel operators’ activity in the Bolivarian Republic of Venezuela․ https://t.co/qiAdRExwWE