Отметившийся наградой в Каннах фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» покажут в Сан-Себастьяне

Сан-Себастьян, 20 августа. Фильм российского режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки», отметившийся в Каннах, покажут на 69-м кинофестивале в Сан-Себастьяне.

Картина вошла в конкурсную программу Zabaltegi-Tabakalera. В список претендентов на награду попали ленты, которые еще не вышли в испанский прокат, но получили положительные оценки от кинокритиков и экспертов других фестивалей.

Продюсер фильма Киры Коваленко Александр Роднянский считает попадание «Разжимая кулаки» в программу «безусловным признанием качества картины». Отборщики Сан-Себастьяна, по его словам, всегда выбирают талантливые и интересные киноленты.

Фильм «Разжимая кулаки» получил Гран-при в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале. Киновед Кирилл Разлогов отметил, что работа ученицы легендарного режиссера Александра Сокурова была тепло принята в Каннах.