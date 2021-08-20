Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 81

ФАН представляет 81-й выпуск рейтинга СМИ, активно продвигающих антироссийскую повестку. В этом выпуске новая подборка вбросов: в Якутии набирают добровольцев на тушение лесного пожара, Россия не продлила визу британской журналистке из-за провокационного вопроса президенту Белоруссии Александру Лукашенко, в Тверской области кота привлекли свидетелем по уголовному делу. Подробнее — в нашем материале.

Итоги недели

«Эхо Москвы» продолжает доминировать в нашем рейтинге. У издания 49 текстов антироссийской направленности. Meduza1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) поднялась на вторую строчку: у издания 45 текстов. Deutsche Welle поднялся на третью строчку: у издания 39 текстов.

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Напомним, фейк — это мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Добровольцы в Якутии

В социальных сетях активно распространялась информация, которую потом подхватили СМИ, о наборе добровольцев на борьбу с лесными пожарами в пригороде Якутска из-за нехватки людей и техники. В свою очередь, пресс-секретарь главы города Алексей Соколов опроверг эту информацию. Речь идет о поселке Маган.

«Это недостоверная информация. <...> Людей и техники там хватает», — заявил он.

Сообщается, что лесной пожар действует в 57 километрах от Магана, а в тушении участвуют добровольцы из числа сотрудников муниципальных предприятий, мэрии, а также жители села. Вдоль кромки пожара на обустройстве минерализованной полосы работает три бульдозера, две водовозки и три трактора.

По данным регионального главка МЧС, за сутки на территории Якутии ликвидировали 11 лесных пожаров на общей площади свыше 42 тысяч гектаров.

«В тушении задействовано свыше 4,9 тысячи человек и 869 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС и в рамках межведомственного маневрирования сил и средств федерального резерва МЧС России и Авиалесоохраны», — говорится в сообщении.

14.mchs.gov.ru / Главное управление МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)

Как отметил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков, лесные пожары в Якутии и других регионах страны стали настоящим испытанием для жителей этих местностей и спасательных служб. Даже в более населенных и доступных местностях планеты огонь способен нанести непоправимый урон.

«В российском случае все осложняется крайне низкой транспортной доступностью мест пожаров и их малозаселенностью. Без воды, техники и, главное, людей сложно остановить стихию. Там же, где есть опасность для населенных пунктов, уже задействованы внушительные силы, в том числе и добровольцев. Распространение слухов о необходимости добровольцев — давний способ возбудить недоверие к официальным властям еще со времен наводнения в Крымске. Вряд ли в Якутии сейчас откажутся от чьей-то помощи, но она должна быть своевременной и не такой, чтобы затем надо было спасать уже самих помощников», — пояснил Сергей Простаков.

Британская журналистка

Антироссийские СМИ попытались связать непродление рабочей визы корреспонденту «Би-би-си» Саре Рейнсфорд с ее провокационными вопросами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко на одной из пресс-конференций.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это предположение «несусветной чушью». Кроме того, она опровергла высказывания самой британской журналистки о запрете навсегда возвращаться в РФ, назвав их манипуляцией. Виза Рейнсфорд истекает, по информации Bloomberg, 31 августа.

«Это такая несусветная чушь, потому что это все происходило в течение буквально дня-двух. Мы еще занимались тем, чтобы она вернулась на территорию России, мы еще ей помогали в этом. Я не хочу заниматься конспирологией и думать, что это «Би-би-си» ее туда специально отправляли, пусть этим аналитики занимаются», — сказала она.

По словам Захаровой, решение Москвы в ситуации с Рейнсфорд никак не связано с ее журналистской деятельностью, а в том, что она возвращается в Великобританию «исключительно и только заслуга ее родины».

«Никакого отношения к тому, что она писала, как она писала, как она работала, какой она человек, какие у нее политические взгляды, данное решение не имело. Это ответная мера. У человека заканчивалась виза, мы предупреждали несколько раз, мы об этом говорили. К сожалению, нас не услышали, было принято такое решение», — отметила Захарова.

Telegram / Мария Захарова

По мнению Сергея Простакова, вопрос с визой для британской журналистки — довольно показательный в отношениях государств и медиа. «Би-би-си», если отбросить все условности, можно назвать полностью подконтрольным официальному Лондону СМИ. И практически ни разу по принципиальным вопросам эта информационная компания не противоречила британскому правительству.

«Именно это и объясняет тот факт, что под ограничения попала журналистка «Би-би-си». Так как срок окончания действия визы был известен заранее, трудно в чем-то обвинять Россию в связи с вопросами от Сары Рейнсфорд Александру Лукашенко. Скорее, это руководству «Би-би-си» нужно объяснять, почему находящуюся в Москве журналистку с истекающей визой оно послало на пресс-конференцию в Белоруссию с довольно резкими вопросами. Получается, что ради обвинений в будущем в адрес России, которые уже прозвучали», — добавил Сергей Простаков.

Допрос кота

В Сети всплыл довольно забавный фейк, который, однако, активно распространялся среди антироссийских СМИ. Так, появились сообщения, что в городке Бологое следователи опросили кота в качестве свидетеля по уголовному делу.

«Фото №5. Кот, лежащий на подлокотнике дивана, который по факту причинения телесных повреждений пояснить ничего не смог», — говорится в документе, подписанном якобы старшим следователем.

В СУ СК опровергли сообщение о допросе кота как свидетеля по уголовному делу в Тверской области.

«Документы подобного содержания не приобщались к материалам проверки и отсутствуют в них», — сообщили «КП»-Тверь в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По мнению Сергея Простакова, случай с «допросом кота» показывает настоящую силу соцсетей и различных «мусорных» информационных сайтов. Трудно не заметить, что забавная информация содержала и плохо скрываемый негатив в адрес правоохранителей, которые «додумались спрашивать кота».

«Тем не менее вряд ли все делившиеся этим фейком думали так же. И ничего кроме смешной ситуации, да еще с котом, в нем не видели. Однако не стоит забывать, что по такому же сценарию можно распространить по-настоящему опасную информацию. Поэтому и нужно уметь распознавать фейки и не распространять непроверенную информацию», — заключил Сергей Простаков.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.