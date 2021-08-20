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Новое фото со съемок «Сватов-7» появилось в Сети

  /   Обновлено: 20 августа 2021 12:45
Шоу-бизнес
Новое фото со съемок «Сватов-7» появилось в Сети
Кадр из сериала «Сваты»

Москва, 20 августа. Новый закулисный кадр со съемок седьмого сезона сериала «Сваты» опубликовали в Сети. На фото можно увидеть главных звезд проекта, а также режиссера Андрея Яковлева.

Фото опубликовали на одной из фанатских страничек «Сватов» в Instagram. На заднем плане снимка можно увидеть актрису Татьяну Кравченко в шляпе и цветастом наряде. Также в кадр попал Федор Добронравов со своей спутницей, повернувшейся спиной к камере.

«В перерывах съемок «Сватов-7»», — гласит надпись под фото.

На снимке режиссер направляется с большим букетом к спутнице Добронравова. Поклонники предположили, что к актеру на съемки прилетела жена. По мнению фанатов, причиной этого стало признание Кравченко (играет Валентину Будько), которая рассказала, что была неравнодушна к Добронравову, изображающему в «Сватах» ее мужа.

«Жена Федора по жизни приехала с проверкой, после признания «Валюхи»»;

«Африканские страсти», — написали комментаторы.

Кроме того, поклонники отметили, что с нетерпением ждут премьеры «Сватов-7». Фанаты сериала соскучились по любимым персонажам.

Съемки седьмого сезона проекта полностью завершились. Как говорил Добронравов, премьера финальной части «Сватов» может состояться уже осенью.

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сериал сваты добронравов кравченко
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