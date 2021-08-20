Уфимские спасатели помогли двум застрявшим младенцам

Уфа, 20 августа. За прошедшую неделю уфимские спасатели помогли двум маленьким детям. Один застрял в кроватке, другой — в погремушке.

В первом случае пострадал пятимесячный младенец. Мальчик застрял головой между прутьями кроватки. Сначала родители попытались спасти ребенка самостоятельно, но позже все равно обратились к спасателям, которые «перекусили» ограждение.

В беду также попала шестимесячная девочка, которая застряла большими пальцами в погремушке. Специалисты также «перекусили» игрушку и освободили ребенка.

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