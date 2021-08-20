Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 13:19
13:19
Экономика
Стоимость евро превысила 87 рублей на торгах Мосбиржи
13:18
Общество
Рожечники из Владимирской области стали финалистами конкурса «Диво России»
13:17
Весь мир
African Intelligence: Алжир отвернулся от Вашингтона в пользу Москвы
13:16
Происшествия
Двум петербургским сатанистам предъявили обвинение в ритуальном убийстве
13:15
Шоу-бизнес
Полина Гагарина появилась на «Новой волне» в босоножках за 85 тысяч рублей
13:14
Общество
Минобрнауки разрешило иностранцам вернуться на учебу в Россию
13:12
Весь мир
Правительство Алжира объявило о пересмотре отношений с Марокко
13:08
Шоу-бизнес
Родная сестра Кристины Асмус подрабатывает ее дублершей в кино
13:04
Общество
Годовщина отравления Навального: от инцидента в Томске до экстремизма
13:04
Общество
Ветеран войны в Донбассе Матюшин о «Солнцепеке»: Жестокий, но правдивый
Все новости

Уфимские спасатели помогли двум застрявшим младенцам
Общество
Уфимские спасатели помогли двум застрявшим младенцам
pixabay.com

Уфа, 20 августа. За прошедшую неделю уфимские спасатели помогли двум маленьким детям. Один застрял в кроватке, другой — в погремушке.

В первом случае пострадал пятимесячный младенец. Мальчик застрял головой между прутьями кроватки. Сначала родители попытались спасти ребенка самостоятельно, но позже все равно обратились к спасателям, которые «перекусили» ограждение.

В беду также попала шестимесячная девочка, которая застряла большими пальцами в погремушке. Специалисты также «перекусили» игрушку и освободили ребенка.

Врачи Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 спасли 103-летнюю пациентку с коронавирусной инфекцией.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Уфимские спасатели помогли двум застрявшим младенцам
башкирия уфа спасатели хорошие новости россии спасли младенцев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru