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Toyota планирует сократить производство авто из-за нехватки комплектующих

  /   Обновлено: 20 августа 2021 12:44
Экономика
Toyota планирует сократить производство авто из-за нехватки комплектующих
Prt Scr youtube.com  /  YOUCAR

Токио, 20 августа. Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. объявил, что в сентябре текущего года может сократить производство авто на 40% из-за глобального дефицита полупроводников.

Приостановка производства запланирована на большинстве заводов в Японии и затронет наиболее продаваемые брендом модели. Например, прекратится выпуск кроссовера RAV4 и седана Corolla с 1 по 17 сентября. В этот же период остановится сборка других популярных моделей — Camry и Lexus ES на заводе Tsutsumi.

Планируется ли приостановка производства на заводах в других странах, не уточняется. Компания уже извинилась перед своими клиентами за доставленные неудобства. Нехватка компонентов ударила не только по Toyota, но и другим производителям на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом в странах Юго-Восточной Азии.

Дефицит автоэлектроники также повлиял на Lada. Представитель АвтоВАЗа объявил, что из-за проблем производство пришлось приостанавливать шесть раз в течение лета.

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