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Изменение дивидендной политики спровоцировало рост бумаг «Распадской»

  /   Обновлено: 20 августа 2021 12:42
Экономика
Изменение дивидендной политики спровоцировало рост бумаг «Распадской»
wikipedia.org  /  Staselnik/CC BY-SA 3.0

Москва, 20 августа. ПАО «Распадская» подорожала на бирже на 31,5% благодаря новой политике.

Ценные бумаги компании «Распадская» продемонстрировали резкий рост в 31,5%, до 335,4 рубля за одну акцию благодаря информации об обновлении дивидендного подхода руководства. Об этом пишет «Интерфакс».

Теперь дивиденды в компании будут выплачиваться один раз в полгода по результатам отчетности по МСФО в размере, который не будет меньше 100% FCF при чистом долге меньше 1,0х. При этом не менее 50% FCF будет выплачиваться, если чистый долг превысит 1,0х.

Как отмечают в совете директоров предприятия, корректировки в дивидендной политике были приняты в связи с желанием улучшить инвестпривлекательность организации при предоставлении наиболее прозрачных условий относительно финансового состояния дел «Распадской». Дивиденды по итогам первых шести месяцев текущего года составят 23 рубля на акцию.

Еще весной угольное предприятие заключило соглашение со Сбербанком о взятии кредита на 200 млн долларов сроком на пять лет для привлечения средств в текущую и инвестиционную деятельность.

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