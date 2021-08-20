Агент Романа Попова рассказал о состоянии актера после слухов о госпитализации

Москва, 20 августа. Агент актера Романа Попова Илья Новиков рассказал в беседе с ФАН о состоянии звезды сериала «Полицейский с Рублевки» после слухов о его госпитализации.

Федеральное агентство новостей связалось с агентом 36-летнего актера и расспросило о здоровье Попова. Как сообщил Новиков, с артистом все хорошо, а распространяемая в Сети информация о госпитализации не соответствует действительности.

«Ничего об этом не знаю. Впервые услышал об этом пять минут назад. У нас все в порядке. Ничего не произошло», — прокомментировал агент Попова.

В прессе распространились сообщения, что знаменитому артисту резко стало плохо на съемках одного из шоу. Роман Попов потерял сознание и сильно ударился головой при падении. Актера якобы доставили в больницу.

Роман Попов известен как комик. Он участвовал во многих юмористических шоу, но широкую популярность приобрел после выхода сериала «Полицейский с Рублевки». Вместе с ним играли известные российские артисты Сергей Бурунов и Александр Петров.