Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 13:19
13:18
Общество
Рожечники из Владимирской области стали финалистами конкурса «Диво России»
13:17
Весь мир
African Intelligence: Алжир отвернулся от Вашингтона в пользу Москвы
13:16
Происшествия
Двум петербургским сатанистам предъявили обвинение в ритуальном убийстве
13:15
Шоу-бизнес
Полина Гагарина появилась на «Новой волне» в босоножках за 85 тысяч рублей
13:14
Общество
Минобрнауки разрешило иностранцам вернуться на учебу в Россию
13:12
Весь мир
Правительство Алжира объявило о пересмотре отношений с Марокко
13:08
Шоу-бизнес
Родная сестра Кристины Асмус подрабатывает ее дублершей в кино
13:04
Общество
Годовщина отравления Навального: от инцидента в Томске до экстремизма
13:04
Общество
Ветеран войны в Донбассе Матюшин о «Солнцепеке»: Жестокий, но правдивый
13:03
Общество
Маргарин, мясо и еще три продукта оказались опасны для кишечника
Все новости

Агент Романа Попова рассказал о состоянии актера после слухов о госпитализации

  /   Обновлено: 20 августа 2021 12:38
Шоу-бизнес
Агент Романа Попова рассказал о состоянии актера после слухов о госпитализации
instagram.com  /  @romapopoff

Москва, 20 августа. Агент актера Романа Попова Илья Новиков рассказал в беседе с ФАН о состоянии звезды сериала «Полицейский с Рублевки» после слухов о его госпитализации.

Федеральное агентство новостей связалось с агентом 36-летнего актера и расспросило о здоровье Попова. Как сообщил Новиков, с артистом все хорошо, а распространяемая в Сети информация о госпитализации не соответствует действительности.

«Ничего об этом не знаю. Впервые услышал об этом пять минут назад. У нас все в порядке. Ничего не произошло», — прокомментировал агент Попова.

В прессе распространились сообщения, что знаменитому артисту резко стало плохо на съемках одного из шоу. Роман Попов потерял сознание и сильно ударился головой при падении. Актера якобы доставили в больницу.

Роман Попов известен как комик. Он участвовал во многих юмористических шоу, но широкую популярность приобрел после выхода сериала «Полицейский с Рублевки». Вместе с ним играли известные российские артисты Сергей Бурунов и Александр Петров.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Агент Романа Попова рассказал о состоянии актера после слухов о госпитализации
госпитализация новиков попов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru