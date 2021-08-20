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В Госдуме на пальцах показали полную зависимость Украины от США
Политика
В Госдуме на пальцах показали полную зависимость Украины от США
wikimedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Москва, 20 августа. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отреагировал на слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о необходимости общего успеха США и Украины.

Бывший украинский дипломат отметил, что только Соединенные Штаты могут помочь Украине «остановить» Россию. По мнению представителя Госдумы, Климкин прямо указывает на то, что Киев находится в полной зависимости от Вашингтона.

«Говоря о независимости, они имеют в виду на самом деле разрыв всяческих отношений с Российской Федерацией, отношений политических, культурных, экономических, что противоречит здравой логике, учитывая нашу историю и учитывая общемировые тенденции», — сказал он в беседе с телеканалом RT.

Депутат также отметил, что Климкин в очередной раз подтвердил наличие у Киева заокеанских хозяев, которые поставили перед Верховной радой максимально точную задачу — превратить Украину в анти-Россию, подытожил он.

Ранее стало известно, что Климкин назвал сотрудничество с США единственным способом остановить Россию. Вместе с тем бывший дипломат отметил, что неудача США в Афганистане может свернуть американскую кампанию на Украине. Киев и Вашингтон должны добиться общего успеха, резюмировал он.

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украина сша климкин
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