С 1 сентября появятся новые льготы: что и кому положено

Москва, 20 августа. В сентябре 2021 года изменения в сфере соцобслуживания и соцобеспечения затронут большое количество льготников. Чтобы получить некоторые виды материальной поддержки, лучше поторопиться.

Юристы отмечают, что до конца августа семьям, чьи дети имеют право на питание в школах, нужно подать соответствующее заявление. Льготу необходимо подтверждать каждый год. Если родители не подадут заявление вовремя, ребенок останется без питания. Об этом подробнее рассказывает «Лайф».

«К ученикам, которые имеют право на льготное питание, относятся дети из многодетных или малоимущих семей; дети, которые воспитываются только одним из родителей (матерью или отцом); дети, один из родителей которых является инвалидом, а также дети-инвалиды. Стоит напомнить, что малоимущей признается семья, в которой средний доход на одного человека ниже прожиточного минимума в регионе», — отметила партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Если в семье есть двое детей, но только один родитель работает, при этом его зарплата составляет 30 тыс. рублей, то она будет признана малоимущей, так как на каждого ее члена будет приходиться по 7500 руб. в месяц, рассказывает Петрикова.

Юрист пояснила, что статус малоимущих не может быть постоянным, как, например, многодетной семьи, ведь материальное положение может меняться. Поэтому такой статус надо периодически подтверждать. В разных регионах существуют свои процедуры и требования, узнать о них подробнее можно в территориальных отделениях соцзащиты.

«В московских школах заявление надо подавать через портал mos.ru. Оно будет сформировано автоматически, надо будет дозаполнить необходимые формы, если они останутся пустыми, и нажать кнопку «отправить». В остальных регионах могут быть свои правила подачи заявлений на льготное питание. Чаще всего родителям понадобится отнести в администрацию образовательного учреждения установленный пакет документов», — отметила Светлана Петрикова.

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Юрист Сергей Болотин, в свою очередь, сообщил, что с 1 сентября 2021 года пособие по временной нетрудоспособности будет выплачиваться в размере 100% среднего заработка независимо от страхового стажа. Это касается только родителей детей до восьми лет, которые берут больничный для ухода за ребенком. Если ребенок старше, то будут действовать прежние правила.

«На региональном уровне также будут нововведения. Например, в Москве утвержден новый порядок, устанавливающий условия назначения ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной связи. Также утвержден порядок, определяющий правила возмещения расходов на установку телефона. Бывает, что человек одновременно имеет право на получение мер социальной поддержки на федеральном уровне и на городском. Тогда ежемесячная городская денежная выплата назначается в том случае, если есть данные, что человек не получил поддержки за счет средств федерального бюджета», — добавил Сергей Болотин.

Также существуют изменения в законодательстве Санкт-Петербурга. Выплаты получат медики, пострадавшие во время работы с коронавирусными больными, а также члены их семей. Выплаты положены тем, кто вакцинировался или получил медотвод.

«Указанная дополнительная мера социальной поддержки установлена в том числе медицинским работникам, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь прикрепленному населению в амбулаторных условиях в рамках обязательного медицинского страхования. Введены понятия лиц, имеющих противопоказания для вакцинации, и лиц, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. Определены сроки обращения за назначением выплат. Изменения вступают в силу с 1 сентября 2021 года», — пояснил Сергей Болотин.

Во многих регионах с 1 сентября для студентов и школьников вернут льготы на проезд в размере 50%. Раннее сообщалось, как родителям можно получить новое пособие на ребенка.