Эфир: почему буксует вакцинация и надо ли увольнять антипрививочников

В пятницу, 20 августа, с 15:00 Медиагруппа «Патриот» проводит пресс-конференцию, посвященную отказам от вакцинации в России.

Социологические опросы фиксируют нежелание прививаться даже работников тех сфер, где вакцинация является необходимой, например сферы услуг.

В Петербурге саботируют прививки свыше 30% персонала предприятий торговли. При этом правительство города еще в начале августа выпустило постановление, предписывающее прививать до 80% персонала. Так, с 1 октября прививки будут обязательны для общепита, сервисов доставки, бассейнов и фитнес-центров, кинотеатров, парикмахерских, салонов красоты и бань. С 15 октября то же самое будет относиться к торговым центрам.

Почему россияне, особенно петербуржцы, саботируют прививочную кампанию? Как убедить людей делать прививки? Можно ли уволить работника сферы услуг, если он отказывается делать прививку и не имеет при этом медотвода?

На эти и другие вопросы в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» отвечают:

— Алена Барсова, юрист, председатель комитета по медицине и фармацевтике СПб РО «Деловая Россия»;

— Максим Яковлев, эксперт СПб РО «Деловая Россия», генеральный директор сети кафе с доставкой по Санкт-Петербургу.