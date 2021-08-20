Черногория ужесточает правила пересечения границы с 21 августа

Подгорица, 20 августа. Власти Черногории приняли решение ужесточить правила пересечения границы для иностранных граждан.

Основанием для ужесточения условий въезда в страну стало ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Нововведения вступят в силу с 21 августа.

Согласно новым правилам, теперь все иностранцы, которые хотят попасть в страну, должны будут иметь при себе сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Еще одним условием для въезда в Черногорию будет наличие антигенного теста, сделанного не раньше, чем за 48 часов.

Коронавирусная инфекция может вызывать различные изменения организме. В некоторых случаях меняется и внешний вид ногтевых пластинок. Такой вывод на основании длительных исследований сделала группа британских медиков.