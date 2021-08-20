МО РФ передаст Новосибирску участок земли для строительства социальных объектов

Москва, 20 августа. Российское военное ведомство приняло решение передать на баланс города Новосибирска земельный участок для возведения социальной инфраструктуры.

Соответствующее постановление было принято Департаментом военного имущества МО РФ после обращения губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, сообщили в пресс-службе российского Минобороны. На переданном участке планируется построить школы, детские сады и многоэтажные дома для жителей Новосибирска, отмечается в опубликованном релизе.

Ранее сообщалось о направлении российским военным ведомством дополнительных единиц специальной техники для тушения пожаров в Якутии. Завершение подготовки ВС РФ к форуму «Армия-2021» и международным играми АрМИ-2021 информировал RT.