Второе соло на рояле: Альгис Микульскис о новом сроке для Зеленского

Владимир Зеленский заявил о готовности пойти на второй президентский срок. Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей колонке рассмотрел достижения «пана Зе» за время его первой каденции и объяснил, почему неплохой актер не может быть хорошим президентом.

О своем желании продолжить деятельность на президентском поприще Владимир Зеленский говорил еще в мае этого года. Правда, тогда он связал свои амбиции с желанием или нежеланием людей, заявив на пресс-конференции в одном из цехов «Антонова»:

«Мое желание пойти на второй срок будет полностью совпадать с желанием общества. Это будет очень зависеть от того процента вещей, которые я пообещал и сделал или не сделал».

В минувший четверг, 19 августа, в ходе интервью для ряда СМИ Владимир Александрович, видимо, решив, что общество его все-таки «пожелало», окончательно подтвердил свою готовность ко второму президентскому сроку.

«Я не просто рассматриваю такую возможность, честно говоря, я хочу некоторые вещи закончить. И если я почувствую, что я не могу, даже просто мне неинтересно, — это не моя амбиция», — ответил Зеленский на вопрос о его желании вновь баллотироваться.

Что ж… Предлагаю посмотреть, чего достиг фигурант за те два с небольшим года, что он стоит у руля Украины.

Федеральное агентство новостей /

О положении дел на линии разграничения в Донбассе поговорим ниже. А начать я хочу с одного из заметных шагов, предпринятых Зеленским на посту главы государства.

Речь идет о действиях Совета национальной безопасности и обороны, номинально возглавляемого президентом страны. Именно санкции СНБО стали причиной прекращения работы трех телеканалов, которые на Украине посчитали «пророссийскими».

Нельзя не отметить и дело Виктора Медведчука, обвиненного в финансировании терроризма и государственной измене. Ну и создание при том же СНБО и Министерстве культуры так называемых «Центров противодействия дезинформации» — своего рода информационного «гестапо», чьими основными задачами стали процедуры выявления недовольных политикой Киева и их наказания.

Кстати, история с Медведчуком в современной украинской парадигме вполне объяснима: если уж в стране преследуют тех, кто осмеливается разговаривать на русском языке, то что говорить о человеке, произнесшим следующее:

«Экономический упадок, беззаконие и самоуправство — вот «достижения» Зеленского на посту президента. Он открыто игнорирует нормы конституции и права, вводит незаконные санкции против украинских граждан, закрывает украинские СМИ, уничтожает бизнес».

Правда иногда неудобна, верно, Владимир Александрович?

Федеральное агентство новостей /

Но все же хотелось бы понять, как его обещания поднять уровень жизни украинцев коррелируют с фантастическими темпами роста тарифов ЖКХ. С полным провалом вакцинации населения. С коррупцией, о которой лично Зеленскому напомнил даже госсекретарь США Энтони Блинкен:

«Очевидно, что есть необходимость большего прогресса в сфере корпоративного управления, в области судебной реформы, в обеспечении того, чтобы бюро по борьбе с коррупцией было действительно независимым».

Впрочем, все эти тарифы и коррупционеры выглядят сущими пустяками в сравнении с тем, что до сих пор творится в Донбассе.

А ведь начинал-то Зеленский на этом направлении неплохо! Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня в июле 2020 года были согласованы, и крупный обмен пленными случился, и войска аж на трех участках фронта были разведены. Да и встречи в нормандском формате возобновились… Куда все это подевалось-то?

Сообщения об обстрелах со стороны ВСУ поступают практически ежедневно. Но вместо того, чтобы вспомнить о Минских соглашениях, в Киеве продолжают усиленно выставлять Россию виновницей и непосредственной участницей кровопролития. На днях стало понятно, что скоро этот маразм будет закреплен на законодательном уровне — и тогда о «Минске» можно будет забыть окончательно.

Федеральное агентство новостей /

Все это вызывает четкое ощущение: Зеленский ситуацией в Донбассе не владеет, а решения на открытие огня принимают командиры подразделений на местах.

И ладно бы еще это были командиры армейские — хотя, конечно, не «ладно» — но в зоне конфликта орудуют и такие непонятные парамилитарные формирования, как «добровольческие батальоны», которым вообще никакие законы не писаны. Да и идеология у них — неприкрыто нацистская.

К слову, проблема пронацистских «ультрас» — это не только про Донбасс. Это — про всю страну. Как у Зеленского получается не обращать внимания на подонков, шествующих по Киеву и другим городам с факелами и портретами преступников в руках, — загадка. Может быть, он их просто боится? Ведь там, где они победили в одном государственном перевороте, они с легкостью устроят другой.

Это далеко не единственные итоги первого президентства Зеленского. Можно припомнить ему и крах тяжелой промышленности, с закрытием легендарных предприятий. И ужасы украинского здравоохранения. И проблемы в сельском хозяйстве чуть не вплоть до необходимости импортировать сало. И, конечно, ежедневное «патриотическое» беснование, с тризубами из кавунов…

Пан президент, разве вы не видите, что ваша страна катится в тартарары? По вашей, между прочим, президентской вине. Зачем вам второй срок? Вы отличный, без сарказма, актер, но поймите — играть царя Леонида Абрамовича и «рулить» государством — абсолютно разные занятия. Ведь вы — далеко не ваш коллега по первой профессии Рональд Рейган.

Федеральное агентство новостей /

Я понимаю, что в свое время вас выбрал народ. Но есть у меня уверенность в том, что выбирал он не вас, а ваш образ из комедийного сериала «Слуга народа» — лишь бы не продолжил править «шоколадный» Петр Порошенко. Так может, лучше обратно, на сценические подмостки, а не на Банковую?

Подумайте! Только если надумаете — ради бога, держитесь подальше от фортепиано.