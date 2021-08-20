Второе соло на рояле: Альгис Микульскис о новом сроке для Зеленского

Владимир Зеленский заявил о готовности пойти на второй президентский срок. Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей колонке рассмотрел достижения «пана Зе» за время его первой каденции и объяснил, почему неплохой актер не может быть хорошим президентом.
О своем желании продолжить деятельность на президентском поприще Владимир Зеленский говорил еще в мае этого года. Правда, тогда он связал свои амбиции с желанием или нежеланием людей, заявив на пресс-конференции в одном из цехов «Антонова»:
«Мое желание пойти на второй срок будет полностью совпадать с желанием общества. Это будет очень зависеть от того процента вещей, которые я пообещал и сделал или не сделал».
В минувший четверг, 19 августа, в ходе интервью для ряда СМИ Владимир Александрович, видимо, решив, что общество его все-таки «пожелало», окончательно подтвердил свою готовность ко второму президентскому сроку.
«Я не просто рассматриваю такую возможность, честно говоря, я хочу некоторые вещи закончить. И если я почувствую, что я не могу, даже просто мне неинтересно, — это не моя амбиция», — ответил Зеленский на вопрос о его желании вновь баллотироваться.
Что ж… Предлагаю посмотреть, чего достиг фигурант за те два с небольшим года, что он стоит у руля Украины.
О положении дел на линии разграничения в Донбассе поговорим ниже. А начать я хочу с одного из заметных шагов, предпринятых Зеленским на посту главы государства.
Речь идет о действиях Совета национальной безопасности и обороны, номинально возглавляемого президентом страны. Именно санкции СНБО стали причиной прекращения работы трех телеканалов, которые на Украине посчитали «пророссийскими».
Нельзя не отметить и дело Виктора Медведчука, обвиненного в финансировании терроризма и государственной измене. Ну и создание при том же СНБО и Министерстве культуры так называемых «Центров противодействия дезинформации» — своего рода информационного «гестапо», чьими основными задачами стали процедуры выявления недовольных политикой Киева и их наказания.
Кстати, история с Медведчуком в современной украинской парадигме вполне объяснима: если уж в стране преследуют тех, кто осмеливается разговаривать на русском языке, то что говорить о человеке, произнесшим следующее:
«Экономический упадок, беззаконие и самоуправство — вот «достижения» Зеленского на посту президента. Он открыто игнорирует нормы конституции и права, вводит незаконные санкции против украинских граждан, закрывает украинские СМИ, уничтожает бизнес».
Правда иногда неудобна, верно, Владимир Александрович?
Но все же хотелось бы понять, как его обещания поднять уровень жизни украинцев коррелируют с фантастическими темпами роста тарифов ЖКХ. С полным провалом вакцинации населения. С коррупцией, о которой лично Зеленскому напомнил даже госсекретарь США Энтони Блинкен:
«Очевидно, что есть необходимость большего прогресса в сфере корпоративного управления, в области судебной реформы, в обеспечении того, чтобы бюро по борьбе с коррупцией было действительно независимым».
Впрочем, все эти тарифы и коррупционеры выглядят сущими пустяками в сравнении с тем, что до сих пор творится в Донбассе.
А ведь начинал-то Зеленский на этом направлении неплохо! Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня в июле 2020 года были согласованы, и крупный обмен пленными случился, и войска аж на трех участках фронта были разведены. Да и встречи в нормандском формате возобновились… Куда все это подевалось-то?
Сообщения об обстрелах со стороны ВСУ поступают практически ежедневно. Но вместо того, чтобы вспомнить о Минских соглашениях, в Киеве продолжают усиленно выставлять Россию виновницей и непосредственной участницей кровопролития. На днях стало понятно, что скоро этот маразм будет закреплен на законодательном уровне — и тогда о «Минске» можно будет забыть окончательно.
Все это вызывает четкое ощущение: Зеленский ситуацией в Донбассе не владеет, а решения на открытие огня принимают командиры подразделений на местах.
И ладно бы еще это были командиры армейские — хотя, конечно, не «ладно» — но в зоне конфликта орудуют и такие непонятные парамилитарные формирования, как «добровольческие батальоны», которым вообще никакие законы не писаны. Да и идеология у них — неприкрыто нацистская.
К слову, проблема пронацистских «ультрас» — это не только про Донбасс. Это — про всю страну. Как у Зеленского получается не обращать внимания на подонков, шествующих по Киеву и другим городам с факелами и портретами преступников в руках, — загадка. Может быть, он их просто боится? Ведь там, где они победили в одном государственном перевороте, они с легкостью устроят другой.
Это далеко не единственные итоги первого президентства Зеленского. Можно припомнить ему и крах тяжелой промышленности, с закрытием легендарных предприятий. И ужасы украинского здравоохранения. И проблемы в сельском хозяйстве чуть не вплоть до необходимости импортировать сало. И, конечно, ежедневное «патриотическое» беснование, с тризубами из кавунов…
Пан президент, разве вы не видите, что ваша страна катится в тартарары? По вашей, между прочим, президентской вине. Зачем вам второй срок? Вы отличный, без сарказма, актер, но поймите — играть царя Леонида Абрамовича и «рулить» государством — абсолютно разные занятия. Ведь вы — далеко не ваш коллега по первой профессии Рональд Рейган.
Я понимаю, что в свое время вас выбрал народ. Но есть у меня уверенность в том, что выбирал он не вас, а ваш образ из комедийного сериала «Слуга народа» — лишь бы не продолжил править «шоколадный» Петр Порошенко. Так может, лучше обратно, на сценические подмостки, а не на Банковую?
Подумайте! Только если надумаете — ради бога, держитесь подальше от фортепиано.