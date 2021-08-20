Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 13:18
13:18
Общество
Рожечники из Владимирской области стали финалистами конкурса «Диво России»
13:17
Весь мир
African Intelligence: Алжир отвернулся от Вашингтона в пользу Москвы
13:16
Происшествия
Двум петербургским сатанистам предъявили обвинение в ритуальном убийстве
13:15
Шоу-бизнес
Полина Гагарина появилась на «Новой волне» в босоножках за 85 тысяч рублей
13:14
Общество
Минобрнауки разрешило иностранцам вернуться на учебу в Россию
13:12
Весь мир
Правительство Алжира объявило о пересмотре отношений с Марокко
13:08
Шоу-бизнес
Родная сестра Кристины Асмус подрабатывает ее дублершей в кино
13:04
Общество
Годовщина отравления Навального: от инцидента в Томске до экстремизма
13:04
Общество
Ветеран войны в Донбассе Матюшин о «Солнцепеке»: Жестокий, но правдивый
13:03
Общество
Маргарин, мясо и еще три продукта оказались опасны для кишечника
Все новости

Минприроды России предложило запретить ватные палочки и цветные бутылки

  /   Обновлено: 20 августа 2021 12:36
Общество
Минприроды России предложило запретить ватные палочки и цветные бутылки
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Москва, 20 августа. Цветные пластиковые бутылки, ватные палочки и другие одноразовые товары могут запретить на территории России.

Некоторые одноразовые товары трудно перерабатываются или вовсе не могут быть утилизированы, что наносит существенный вред окружающий среде. Такие предметы и некоторые виды одноразовой упаковки стоит запретить на территории России, следует из обращения Минприроды к Минпромторгу.

«Я думаю, что если каждый наш человек поймет, что цветная бутылка не перерабатывается совсем, то нет никакой проблемы, чтобы этот напиток был не в цветной бутылке, а в прозрачной», — объяснил такую инициативу глава ведомства Александр Козлов.

Минприроды составило список из 28 пластиковых предметов, которые необходимо запретить в России. По мнению Козлова, эти товары можно заменить на перерабатываемые аналоги.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Минприроды России предложило запретить ватные палочки и цветные бутылки
бутылки минприроды ватные палочки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru