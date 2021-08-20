Минприроды России предложило запретить ватные палочки и цветные бутылки

Москва, 20 августа. Цветные пластиковые бутылки, ватные палочки и другие одноразовые товары могут запретить на территории России.

Некоторые одноразовые товары трудно перерабатываются или вовсе не могут быть утилизированы, что наносит существенный вред окружающий среде. Такие предметы и некоторые виды одноразовой упаковки стоит запретить на территории России, следует из обращения Минприроды к Минпромторгу.

«Я думаю, что если каждый наш человек поймет, что цветная бутылка не перерабатывается совсем, то нет никакой проблемы, чтобы этот напиток был не в цветной бутылке, а в прозрачной», — объяснил такую инициативу глава ведомства Александр Козлов.

Минприроды составило список из 28 пластиковых предметов, которые необходимо запретить в России. По мнению Козлова, эти товары можно заменить на перерабатываемые аналоги.