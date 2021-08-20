Ветеран войны в Донбассе Матюшин о «Солнцепеке»: Жестокий, но правдивый

«Солнцепек» — это лучший фильм на тему войны в Донбассе. Об этом в комментарии ФАН заявил лидер движения «Новые скифы Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин.

Ранее на НТВ состоялась премьера фильма о событиях 2014 года в ДНР и ЛНР. Мало кто знает, как именно люди пережили нападение Вооруженных сил Украины.

«Фильм «Солнцепек» получился жестоким, но правдивым. Многие сцены пробирали до слез. Хотя мне, выжившему в активной фазе войны, уже казалось, что меня уже будет сложно удивить и вызвать у меня такие эмоции. Да, есть мелкие огрехи. Например, после обстрела украинской авиацией Луганской ОГА по площади в поисках живых и мертвых родственников бегали местные жители. Эта самая площадь была оперативно оцеплена местными ополченцами. Посторонних туда не пускали. Несмотря на это, «Солнцепек» получился вполне качественным фильмом. В конце концов, фильм художественный, а не документальный. Четко следовать реальным событиям он не должен», — пояснил Александр Матюшин.

из личного архива / Александр Матюшин

По мнению собеседника Федерального агентства новостей, «Солнцепек» сегодня — это лучший фильм на тему войны в Донбассе.

Режиссеры фильма — Михаил Вассербаум и Максим Бриус. В картине снимались: Александр Бухаров, Марина Денисова, Глеб Борисов, Максим Дахненко, Алексей Кравченко, Владимир Ильин, Светлана Терентьева, Сергей Гарусов.

Ранее политолог Владимир Шаповалов заявил, что основанный на реальных событиях российский фильм «Солнцепек» поможет донести до мировой общественности правду о событиях в Донбассе. Он уверен, что с помощью нового художественного фильма получится привлечь внимание к беде наших соотечественников.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.