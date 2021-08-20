Эфир: как наказывать русофобов за пределами России

Новый законопроект, закрывающий въезд в Россию лицам, совершающим русофобские действия, подготовила партия «Единая Россия». Как отмечает один из авторов законопроекта, заместитель секретаря Генсовета ЕР Александр Хинштейн, нововведение запретит въезд на территорию России лицам без гражданства и гражданам других государств, которые «возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку; оскорбляют память защитников Отечества; распространяют заведомо ложные сведения о деятельности СССР».

Какие санкции должны применяться в отношении русофобов за пределами России? Как защитить россиян от выпадов националистов на Украине, в Казахстане или в Киргизии? Готова ли Россия пойти по пути США в части ареста русофобов в любой стране мира с последующей экстрадицией их в Россию для проведения публичного суда?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» отвечает депутат Государственной думы РФ, член центрального политсовета «Единой России», участник войны в Афганистане, координатор политического объединения «Национально-освободительное движение» Евгений Федоров.