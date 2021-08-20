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Хуснуллин рассказал о создании государственной системы арендного жилья

  /   Обновлено: 20 августа 2021 12:16
Экономика
Хуснуллин рассказал о создании государственной системы арендного жилья
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 20 августа. Государственная система арендного жилья может в ближайшие годы появиться в России. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, в нее будут вовлекаться квартиры, которые сдают частные владельцы. Как подчеркнул чиновник, этот механизм должен повысить культуру арендного жилья в России. Хуснуллин добавил, что проект находится в стадии подготовки законодательно-нормативной базы. Он прогнозирует, что до следующего лета весь необходимый набор документов будет принят, передает «Российская газета».

Информация о подготовке законопроекта, направленного на повышение прозрачности рынка аренды жилья, появилась еще в начале 2021 года. Предполагается, что цифровая платформа сможет обеспечить безопасности и сохранность инвестиций в недвижимость и контроль за доходностью. Кроме того, интеграция сервиса с системами Федеральной налоговой службы позволит упростить процесс начисления налогов и вывести рынок из «серой зоны».

Аналитики ранее пришли к выводу, что сдавать жилье в России стало выгоднее, чем держать деньги на депозите в банке. Доходность от предоставления недвижимости во временное пользование оказалась на 0,14 процентного пункта выше средней ставки по вкладу.

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Все новости / Экономика / Хуснуллин рассказал о создании государственной системы арендного жилья
хуснуллин недвижимость аренда жилья
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