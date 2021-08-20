Инвесторы получат льготные кредиты на развитие отельного бизнеса в России

Москва, 20 августа. Ростуризм приступил к приему проектов от банков для льготного кредитования инвесторов на создание отелей. На эту программу было выделено около 19 млрд рублей до 2024 года.

По оценкам ведомства, объем выдачи займов за этот период может достичь 200 млрд рублей. Для этих целей Ростуризм отобрал 20 кредитных организаций, в том числе основных системообразующих банков.

«Эта программа запущена впервые в России», — обратила внимание глава ведомства Зарины Догузовой.

Прием инвестиционных проектов будет длиться до 30 сентября 2021 года. Итоговое решение по отбору инвесторов будет принято Ростуризмом совместно с правкомиссией по туризму, передает ТАСС.

Инвесторы получат льготные займы на срок до 15 лет по ставке 3-5% годовых на возведение и реконструкцию отельных и многофункциональных комплексов, в чьем составе имеется номерной фонд. Ростуризм будет субсидировать кредитным организациям средства в размере ставки рефинансирования.

В России может появиться национальная система бронирования отелей. Она будет представлять собой IT-платформу, обеспечивающую управление распределительными и дистрибутивными процессами средств размещения в РФ.