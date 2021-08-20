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Американец сделал Климкину неожиданное предложение после слов о «победе» над Россией
Политика
Американец сделал Климкину неожиданное предложение после слов о «победе» над Россией
youtube.com  /  Prt Scr / Укрінформ

Вашингтон, 20 августа. Американский пользователь Сети сделал неожиданное предложение бывшему главе МИД Украины Павлу Климкину после слов дипломата о «победе» над президентом РФ Владимиром Путиным.

Бывший министр иностранных дел Украины ранее заявил, что Киев якобы сможет «победить» Россию только при помощи Соединенных Штатов. Павел Климкин считает, что проигрыш Вашингтона в борьбе за «новый Афганистан» приведет к началу новой борьбы за «новую Украину».

Изучив заявление киевского политика, американский пользователь Larry Troshin сделал Климкину неожиданное предложение, которое действительно может помочь Украине.

«Победить Путина можно только при условии, если будете жить по законам в своей стране», — написал американец в соцсети Facebook.

Крымский политолог Иван Мезюхо ранее отметил, что нынешняя Украина ведет себя не только как страна-террористка, но и как типичный обманщик. По его словам, Киев почти целый год врал о том, что пригласит представителей России на саммит «Крымская платформа», который состоится 23 августа.

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украина путин сша климкин
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