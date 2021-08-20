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Американский военный сравнил бегство США из Афганистана и Вьетнама
Армия
Американский военный сравнил бегство США из Афганистана и Вьетнама
Pr Scr youtube.com  /  Dignity TV

Москва, 20 августа. Экстренная эвакуация войск США из кабульского аэропорта имеет значительное сходство с бегством из Сайгона 46 лет назад, считает ветеран американской армии Ларри Сюэр.

Власти США готовы бросить своих помощников из числа жителей Афганистана, как это было проделано с гражданами Южного Вьетнама, сообщил Сюэр в интервью РИА Новости. Отставной сержант американской армии сам участвовал во вьетнамской войне и считает ее сравнение с афганской кампанией вполне обоснованным, так как оба конфликта закончились полным провалом Вашингтона.

«Они собираются оставить там афганцев так же, как они это сделали во Вьетнаме в 1975 году», — заявил собеседник РИА Новости.

Ранее американские СМИ раскрыли детали «афганской» дискуссии между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом во время саммита в Женеве. Об эвакуации 190 граждан ФРГ и Афганистана из Кабула во Франкфурт рейсом узбекской авиакомпании Uzbekistan Airways сообщал RT.

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