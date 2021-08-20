Баранец объяснил, зачем США бросили военную технику и оружие в Афганистане

Москва, 20 августа. Армия США, покидая Афганистан, бросила тысячи единиц техники и вооружения, которое досталось боевикам. Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Эксперт отметил, что после захвата Афганистана боевиками радикального движения «Талибан»1 (запрещенная в России террористическая организация) станет тесно в данной стране, поэтому в будущем они попытаются расширить сферы своего влияния на другие государства.

Армия «Талибана» насчитывает 65 тысяч человек. При этом на их сторону перешли более 100 тысяч военнослужащих из правительственных войск Афганистана.

Баранец отметил, что США оставили в Афганистане вооружение и технику на миллионы долларов, включая беспилотные ударные летательные аппараты и склады с боеприпасами. Просто так они этого сделать не могли. По расчетам Белого дома, подобная тактика может создать в будущем серьезные проблемы для России.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода из республики американских войск. Боевики провели наступательную операцию, в ходе которой взяли под свой контроль всю территорию страны. При этом 16 августа талибы без боя вошли в Кабул, после чего объявили о завершении войны в Афганистане.

Ранее стало известно, что США вели сепаратные переговоры с боевиками «Талибана» перед захватом Афганистана. Вашингтон пообещал прекратить воздушную поддержку афганских правительственных сил в обмен на неприкосновенность дипломатов и военных США, передает Infox.

1 Организация запрещена на территории РФ.