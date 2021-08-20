Как боевики «Талибана» могут использовать захваченные самолеты

По состоянию на 30 июня 2021 года в составе ВВС афганской армии находилось 211 самолетов и вертолетов, в том числе 167 исправных и готовых к применению. После падения афганского режима и прихода в Кабул сил движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) одна часть самолетов досталась победителям, другая была выведена афганскими пилотами в прилегающие страны, а третью уничтожили в процессе боев.

Конкретный расклад пока неизвестен, однако в США уже озаботились тем, чтобы «обнулить» авиационные возможности талибов, если они смогут задействовать захваченные летательные аппараты против американских солдат, остающихся пока в Кабуле.

Известно, что 22 самолета и 24 вертолета (а вместе с ними и 585 военнослужащих афганской армии) перелетели на аэродромы Узбекистана, о чем изначально заявляли, кроме прочих, и узбекские СМИ, ссылаясь на релиз генеральной прокуратуры. Сообщалось даже об авиационном происшествии, в ходе которого в воздухе столкнулись афганский штурмовой А-29 Super Tucano и узбекский истребитель МиГ-29, осуществлявший сопровождение самолета — нарушителя границы до аэродрома. Оба упали на землю, тем не менее летчики катапультировались и остались живы.

Global Look Press / Christine-Felice Röhrs / dpa

Впоследствии узбекская прокуратура опровергла свои же заявления, сославшись на то, что стала жертвой информационного хаоса и не смогла правильно разобраться в ситуации. При этом наблюдатели полагают, что отказ от ранее данных разъяснений следует считать не чем иным, как попыткой скрыть фактическое количество летательных аппаратов, прибывших из Афганистана.

С одной стороны, это возможность бесплатно «приобрести в собственность» достаточно ценные аппараты, с другой стороны, как не исключают американские специалисты, речь может идти об укрывательстве перелетевших самолетов и вертолетов с целью их последующей передачи заинтересованным странам, таким как Россия или Китай.

Как рассказал изданию Defense News аэрокосмический аналитик Teal Group Ричард Абулафиа, самолеты и вертолеты, эксплуатируемые афганскими военно-воздушными силами, не содержат секретных технологий, которые были бы полезны для Китая или России.

«По правде говоря, если бы русские или китайцы захотели заполучить Super Tucano или раннюю модель Black Hawk, это было бы не так сложно», — сказал он. — Они оснащены довольно низкотехнологичным способом».

Global Look Press / Rahmatullah Alizadah / Xinhua

Однако аналитик не исключает, что в будущем талибы могут попытаться просто продать захваченные летательные аппараты третьим странам. По мнению других специалистов, у среди представителей движения могут найтись летчики, способные в дальнейшем использовать самолеты и вертолеты по прямому назначению, вплоть до их боевого применения.

Наиболее совершенными машинами из числа попавших в руки талибов являются турбовинтовые штурмовики A-29 Super Tucano, собранные бразильской аэрокосмической компанией Embraer и вооруженные американской фирмой Sierra Nevada. Этот самолет оптимизирован для проведения противопартизанских операций, и им способны управлять летчики невысокой квалификации. По мнению американского генерала Марка Келли, Super Tucano тем не менее не может угрожать американским военным.

«Нужно сказать, что технология, заложенная в A-29, не является передовой», — отметил генерал. — Откровенно говоря, нас это не беспокоит».

Global Look Press / Christine-Felice Röhrs / dpa

В США также опасаются, что подготовкой пилотов для этих самолетов могут заняться страны, «не связанные с Соединенными Штатами». По боевому применению высказался бывший американский военный летчик Брэдли Боумен, который заявил буквально следующее:

«Боевое использование самолета может быть или против граждан Афганистана, или других стран в регионе, что в конечном итоге может способно подорвать цель «Талибана» по сохранению контроля над страной».

Ни больше, ни меньше. Просто чудесное заявление, раскрывающее причины, по которым американцам и их союзника за 20 лет кровопролитной войны не удалось сохранить контроль над Афганистаном. Вот как так получается, что обычный военный летчик, находящийся в отставке, понимает эту простую истину, а руководители огромного государства, считающего себя едва ли не властелином всего мира, на такое понимание не способны? «Чудеса на виражах», да и только.

1 Организация запрещена на территории РФ.