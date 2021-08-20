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Amazon показал трейлер эротического триллера «Вуайеристы»

  /   Обновлено: 20 августа 2021 12:00
Общество
Amazon показал трейлер эротического триллера «Вуайеристы»
Кадр из фильма «Вуайеристы»

Лос-Анджелес, 20 августа. Сервис Amazon Prime Video опубликовал трейлер своего оригинального фильма «Вуайеристы». Лента снята в жанре эротического триллера.

Кинокартина расскажет о паре влюбленных Пиппе и Томасе, которые переезжают в новую квартиру. Вскоре они замечают, что из их окон хорошо видна интимная жизнь соседей напротив. Влюбленные становятся свидетелями чужих отношений, но чрезмерное любопытство заводит героев слишком далеко.

Режиссером «Вуайеристов» выступил Майкл Мохан. В главных ролях снялись Сидни Свини, Наташа Лю Бордиццо, Бен Харди и Джастис Смит. Премьера триллера состоится 10 сентября на Amazon Prime Video.

Ранее компания Amazon Studios выкупила права на фильм о женщине-сыщике, которая схожа по проницательности с Шерлоком Холмсом. В ленте снимется актриса Эмили Блант.

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